Microsoft Flight Simulator: Das brandneue World-Update hat es in sich

Der Microsoft Flight Simulator hat mal wieder ein neues Update seiner Spielwelt erhalten. In diesem Update steckt einiges drin, was du als Spieler nicht verpassen willst. Unter anderem gibt es eine ganze Reihe neuer Sehenswürdigkeiten zu entdecken und auch visuell ist die Region nun viel ansprechender.

Bei dem neuen Update handelt es sich um die achte Atuallisierung der Welt von Microsoft Flight Simulator. Schon jetzt erfreut sich das Spiel einer immens detaillierten und ausgearbeiteten Welt, doch durch die World-Updates soll sie nochmal in hellerem Licht erstrahlen. In den Updates der Welt konzentriert sich das Team stets auf eine bestimmte Region, welche durch neue Sehenswürdigkeiten und andere Verbesserungen aufgewertet wird.

Der Fokus des neuen Updates liegt diesmal auf Spanien, Portugal, Andorra und Gibraltar. Unter den neuen Features befinden sich jedoch nicht nur visuelle Verbesserungen der Region. Zum Beispiel findest du in den genannten Regionen jetzt auch genaue Höhendaten vor, welche den realen Umständen entsprechen. Ebenso gibt es vier neue Flughäfen, welche von Hand gefertigt wurden und nun im Spiel verfügbar sind. Daneben gibt es auch noch 1.000 andere neue Flughäfen, welche bisher nicht zur Landung bereitstanden. Jedoch sind diese Flughäfen nicht speziell auf das Spiel angepasst worden, wie die vorherigen vier. Neben Flugplätzen gibt es im Spiel nun auch 99 neue Sehenswürdigkeiten, welche du entdecken kannst. Unter ihnen findet sich auch die faszinierende Sagrada Familia, eine atemberaubende Basilika in Barcelona. Die Basilika ist schon jetzt zu einem Hotspot für Spieler geworden, denn aufgrund ihrer einzigartigen Architektur sticht sie auf jedem Bild hervor.

In den Kommentaren zum Trailer auf YouTube lässt sich großer Support sehen. Manch ein Spieler freut sich, seine Lieblingsregion endlich in vollem Umfang erkunden zu können. Währenddessen erkunden andere eine neue Region der Welt zum ersten Mal virtuell. Insgesamt nehmen Gamer die Updates der Welt stets positiv in Empfang, da sie eine willkommene Verbesserung eines bereits fantastischen Spiels sind. Zudem sind sie komplett kostenfrei und können von jedem heruntergeladen werden.

Die Zukunft des Microsoft Flight Simulators

Microsoft Flight Simulator wird vermutlich noch eine ganze Weile an der Spitze der Flugsimulationen verweilen. Seit seiner Veröffentlichung dominiert das Spiel die Szene und wirkt beinahe unaufhaltbar. Für jene Spieler, welche sich auf neue Flugzeuge freuen, haben wir auch gute Neuigkeiten. Microsoft hat die Entwicklung neuer Flugzeuge nämlich auf dem Schirm und auch in Zukunft können wir uns auf neue Flieger freuen. Bereits in diesem Jahr gab es neue und dennoch historische Flieger für das Spiel. Darunter die Antonov AN-2 und die Fokker FVII.

Es ist noch nicht bekannt, worauf Spieler sich beim nächsten Update der Spielwelt freuen können. Dennoch ist schon jetzt klar, dass das Update auf dem Weg zu uns ist. Daran besteht kein Zweifel. Auch neue Flugzeuge sind vermutlich schon in Arbeit und finden bald ihren Weg in das Spiel. Dies lässt sich daraus schließen, dass Microsoft noch immer viel Arbeit in das Spiel steckt und es nicht scheint, als würde dies bald enden. Der Microsoft Flight Simulator hat nämlich eine Nische belegt, in der er jetzt ganz oben steht. Das Spiel gilt sogar als eins der einflussreichsten Simulations-Spiele überhaupt. Für viele Fans ist das kein Wunder, denn immerhin ist das Game so realistisch wie zuvor kaum ein Videospiel es je war. Die vollen Patch-Notes des aktuellen World-Updates kannst du auf der offiziellen Website des Microsoft Flight Simulators einsehen.