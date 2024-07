Xbox Game Pass: Microsoft erhöht die Preise

Mit dem Xbox Game Pass hat Microsoft ein für Gamer attraktives Paket zusammen geschnürt. In einem monatlichen Abo kannst du auf die aktuellen Spiele im Xbox-Angebot zurückgreifen. Dabei ist es egal, ob du die Microsoft-Konsole nutzt, oder am PC spielst. Selbst auf dem Fire TV von Amazon kannst du mittlerweile auf das üppige Angebot der Xbox-Plattform zurückgreifen. Microsoft hat das Angebot in den vergangenen Jahren, etwa durch die Übernahme großer Entwicklerstudios wie Bethesda, immer weiter ausgebaut.

Das wollen sich die Redmonder ab sofort jedoch noch etwas mehr honorieren lassen. Nachdem Microsoft bereits vor einem Jahr eine deutliche Anhebung der Preise für den Game Pass durchgesetzt hat, folgt nun ein weiterer Aufschlag. Wer ein neues Xbox-Abo abschließt, der zahlt für die Core-Variante jetzt 69,99 Euro, bisher wurden für das Jahresabo 59,99 Euro fällig.

Beim Game Pass Ultimate beträgt der Aufschlag drei Euro pro Monat: Der Preis erhöht sich von 14,99 Euro auf 17,99 Euro. Wer bereits ein Abo abgeschlossen hat, der bekommt noch ein paar Wochen Schonzeit. Für Bestandskunden gelten die Preiserhöhungen erst ab dem 12. September 2024.

Game Pass for Console wird schrittweise eingestellt

Mit der Umstellung läuft zudem der Game Pass for Console aus. Er wird Interessenten nicht mehr angeboten. Abonnenten, die eine automatische Zahlung aktiviert haben, können zwar das gewohnte Angebot in vollem Umfang weiter nutzen, wurde die automatische Zahlung deaktiviert, erlischt das Abo jedoch. Ist das Abo einmal abgelaufen, dann kannst du es nicht erneut buchen. Wer dennoch einen Game Pass nutzen möchte, muss ein neues Abo abschließen und sich für die Core-, Ultimate-, oder Standard-Version entscheiden. Die Standard-Version ist ein neues Angebot, das den Game Pass for Console ablösen soll.

Auch für die mit dem Abo verbundenen Codes gibt es eine neue Regelung. Ab dem 18. September 2024 können sie maximal um weitere 13 Monate verlängert werden. Auf aktuell auf dem jeweiligen Konto vorgehaltene Zeiten hat diese Maßgabe keinen Einfluss, wie Microsoft unterstreicht.