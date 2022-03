Mario Kart 8 Deluxe: Jetzt gibt es 8 neue Rennstrecken

Mario Kart 8 ist schon seit geraumer Zeit auf dem Markt. 2014 kam das Spiel erstmals für die gescheiterte Wii U raus, danach wurde es für die erfolgreiche Nintendo Switch umgestellt. Dabei erhielt es dann auch den Namen Mario Kart 8 Deluxe, unter welchem Spieler das Spiel heute kennen.

Neuer Content für ein altes Spiel

Mario Kart 8 ist mittlerweile also schon fast acht Jahre alt. Jedoch ist dies nicht das einzig Alte am Spiel. Den meisten Spielern ist bewusst, dass die meisten Strecken aus Mario Kart 8 Deluxe nicht etwa neue Kreationen sind. Stattdessen handelt es sich bei ihnen um Rennstrecken aus vorherigen Spielen, welche geschickt remastered wurden und nun in neuem Glanz strahlen. Vom Spielspaß nimmt das jedoch nicht, denn die meisten Spieler freuen sich darüber, ihre alten Favoriten im neuen Look spielen zu können.

Was sich jedoch an Mario Kart 8 grundlegend geändert hat, sind einige Gameplay Elemente. So gibt es etwa neue Items und neue Booster, welche dich auf der Rennstrecke nach vorne katapultieren. Ebenso spielen sich die Rennen schon längst nicht mehr nur auf Land ab. Mittlerweile fahren die kleinen Autos auch unter Wasser und fliegen hoch oben über den Wolken. All dies sorgt dafür, dass die Rennstrecken zwar bekannt, aber dennoch nicht langweilig sind.

Der Booster Course Pass

Der Booster Course Pass wurde erstmals im Februar dieses Jahres von Nintendo bestätigt. Mit ihm sollen ganze 48 neue Rennstrecken ins Spiel kommen. Die verschiedenen Rennstrecken sind in sechs Wellen aufgeteilt und kommen so nach und nach ins Spiel. Nun ist die erste Welle herausgekommen. Bei ihr handelt es sich um zwei Cups mit jeweils vier neuen Strecken, was insgesamt acht neue Strecken ausmacht. Wie auch bei den anderen Strecken von Mario Kart 8 Deluxe, handelt es sich bei den acht neuen Strecken um Remaster alter Strecken. Darunter sind Strecken von der Nintendo Wii, 3DS, N64 und der Handy-Version von Mario Kart.

Erkunde nicht nur Tokio und Paris auf deiner Reise durch Mario Kart, sondern auch ein Königreich hoch über den Wolken.

Manche Spieler sind enttäuscht, dass es sich bei den neuen Strecken um alte Remaster handelt und nicht etwa um brandneue Strecken, oder gar ein brandneues Spiel wie das sagenumwobene Mario Kart 9. Erst kürzlich wurde spekuliert, dass 2022 vielleicht sogar ein komplett neues Mario Kart Spiel auf uns zukommen könnte. Diese Hoffnungen scheinen nun mit dem Release des Booster Course Passes vorerst zerschlagen zu sein. Dennoch freuen sich wiederum andere Spieler über die neuen Strecken. Zwar sind sie nicht der brandneue Content, den man sich erhofft hatte, aber die Strecken sind dennoch gut gemacht und bringen Freude. Für das was sie sind, Remakes alter Strecken, sind sie nämlich echt nicht schlecht.

Kosten und verschiedene Meinungen

Wie bereits angesprochen, teilen sich die Meinungen zu den neuen Strecken. Manch einer findet großen Spaß an ihnen und entdeckt einen alten Favoriten wieder, während andere sich nach neuem Content sehnen. Dazu kommt, dass der Booster Course Pass nicht kostenlos ist. Er kostet dich rund 25 Euro, was im Vergleich zu vollwertigen Nintendo Spielen erschwinglich klingt. Jedoch muss bedacht werden, dass es sich eben nur um ein DLC handelt und der volle Preis für das Grundspiel nochmal obendrauf kommt.

Für Abonnenten des Nintendo Online-Services gibt es jedoch einen Lichtblick. Sie müssen den Booster Pass nämlich nicht kaufen, um die neuen Strecken spielen zu können. Stattdessen kann man als Online-Abonnent einfach in ein Online-Match einsteigen und die Strecken so ausprobieren. Danach kannst du dann entscheiden, ob du sie kaufen möchtest, um auch offline mit Freunden und Familie zu spielen. Ob sich der Pass für dich lohnt, muss wohl jeder selbst entscheiden. Immerhin sind bisher nur acht der angekündigten 48 Strecken bekannt. Es kann also sein, dass sich die Qualität sowohl nach oben, als auch nach unten hin entwickelt, wenn die neuen Wellen auf uns zukommen.