Ab September: Eines der beliebtesten Spiele wird noch viel besser

Auch wenn es für Jude Bellingham jüngst mit der englischen Nationalmannschaft nicht ganz für den großen Wurf, nämlich den Gewinn der Fußball–Europameisterschaft, gereicht hat, darf sich der Ex-Spieler von Borussia Dortmund über einen persönlichen Triumph freuen. Durch starke Leistungen bei Real Madrid hat es der 21-Jährige geschafft, das Cover-Gesicht von „FC 25“ aus dem Hause EA Sports zu werden. Das Fußballspiel, früher als FIFA-Reihe bekannt und beliebt bei unzähligen fußballinteressierten Gamern weltweit, findet ab dem 27. September 2024 seine Fortsetzung und wird dann in vielerlei Hinsicht weiter optimiert.

„FC 25“ mit FC IQ angekündigt

Das Besondere an „FC 25“ ist der Einsatz von FC IQ, einer künstlichen Intelligenz (KI), die in Kombination mit Daten aus der realen Welt, das Gameplay im 11-gegen-11-Modus weiter perfektioniert. Spieler bekommen eine modernisierte Taktik und auch ihre Leistungsfähigkeit soll zulegen. So haben etwa Offensivspieler in Zukunft unterschiedliche Fähigkeiten auf den Flügeln und im zentralen Mittelfeld. Neu ist auch die Einführung von Frauenfußball im Karrieremodus. Das dürfte weitere Zielgruppen für das Spiel erschließen.

Cover von „FC 25“ mit Jude Bellingham.

Eine weitere Neuerung ist die Einführung der Spielvariante Rush. Hier wird nicht dem klassischen 11-gegen-11-Spielprinzip gefolgt, sondern einem flotteren 5-gegen-5-Modus. EA Sports hebt hervor, dass diese Spielvariante ideal geeignet sei, um mit Freunden gemeinsam zu spielen, da es das Gruppieren von vier Spielern ermöglicht, die sich zusammentun, um gemeinsam aufs Feld zu gehen.

Vier Feldspieler treten dann gemeinsam an, um den Sieg einzufahren. In der Defensive übernimmt hingegen ein KI-gesteuerter Torwart die Paraden. Und der Keeper wird ordentlich zu tun bekommen. Denn das Spielfeld ist spürbar kleiner. Rote Karten gibt es im Rush-Modus nicht, dafür aber blaue Karten. Wer eine solche Verwarnung kassiert, hat eine Minute Pause. Der Volta-Modus mit Straßenfußball ist hingegen nicht mehr Teil von „FC 25“.

Vorbestellungen sind ab sofort möglich

Verfügbar wird „FC 25“ auf PlayStation 5, PlayStation 4, der Xbox Series X und S, Xbox One, PC und Nintendo Switch sein. Vorbestellungen sind ab sofort möglich – zum Beispiel bei Amazon. Die Preise für die Standard-Version liegen zwischen 59,99 und 79,99 Euro. In der Ultimate Edition mit ein paar zusätzlichen Extras, nutzbar bereits ab dem 20. September 2024, werden für PC und Xbox 99,99 Euro fällig.

Übrigens hat EA Sports auch einen ersten Trailer für das neue „FC 25“ veröffentlicht. Du findest ihn unter anderem ab sofort bei YouTube. Dass Jude Bellingham als Titelheld auch darin eine tragende einnimmt, versteht sich von selbst.

