Windows 10 lebt weiter: Updates bis 2030 gesichert?

Am 14. Oktober 2025 ist Endstation für Windows 10. Dieses Datum war seit der Vorstellung des Betriebssystems vor rund neun Jahren bekannt. Ursprüngliche Versprechen von Microsoft, dieses Datum immer weiter nach hinten zu schieben und Windows 10 als das „letzte Windows“ mit dauerhaften Updates anzupreisen, haben sich nicht bewahrheitet.

Windows 10 Support endet

Mit dem Support-Ende von Windows 10 in etwas über einem Jahr stellt Microsoft die Sicherheitsupdates für das dann zehn Jahre alte Betriebssystem ein. Nutzer können Windows zwar weiter verwenden und auf ihre Daten zugreifen, sind aber nicht mehr vor neuen Sicherheitslücken und anderen Bedrohungen geschützt. Daher ist dringend zu empfehlen, bis zu dem Stichtag auf ein neueres Betriebssystem umzusteigen.

Doch rund ein Jahr vor dem Support-Ende sind noch über 50 Prozent aller Windows-Nutzer mit Windows 10 unterwegs. Hauptgrund dafür sind die deutlich gestiegenen Hardware-Anforderungen von Windows 11. So können die meisten vor 2017 hergestellten Computer nicht auf Windows 11 umgestellt werden. Für die Kunden bleibt so nur ein Neukauf oder der Wechsel zu einem alternativen Betriebssystem, wie etwa ChromeOS Flex von Google.

Verlängerung bis 2030 in Sicht

Doch möglicherweise können Kunden Windows 10 auch relativ geschützt weiter benutzen. In seinem eigenen Blog kündigt der Micro-Patching-Service 0patch an, nach dem offiziellen Support-Ende von Windows 10 die Sicherheitsupdates zu übernehmen und das Betriebssystem noch bis mindestens 2030 zu unterstützen.

Für 23 Euro pro Jahr plus Steuern soll man sich bei 0patch künftig die Update-Versorgung von Windows 10 kaufen können. Für Bildungszwecke und Tests wird es auch eine kostenlose Version geben. Die Updates werden für Windows 10 Version 22H2 bereitgestellt. Hierbei handelt es sich um das letzte größere Update mit neuen Funktionen für Windows 10, das Ende 2022 erschienen ist.

Was ist 0patch?

Der Anbieter 0patch hat bereits Erfahrung mit dem Updaten alter Betriebssysteme. So bot man einen vergleichbaren Service bereits für Windows 7 an. Die Mitarbeiter von 0patch schauen sich die neuen Updates für aktuelle Windows-Versionen an, überprüfen, ob dieselben Lücken in Windows 10 ebenfalls vorhanden sind und veröffentlichen dann ein Update. Auf diese Weise bleibt Windows 10 auch nach Support-Ende relativ sicher nutzbar.

Eine hundertprozentige Sicherheit gibt es jedoch nicht. So ist 0patch auf die Updates neuerer Windows-Versionen angewiesen. Betrifft eine Sicherheitslücke ausschließlich Windows 10 und nicht die neueren Systeme, veröffentlicht Microsoft auch kein Update und die Lücke bleibt möglicherweise unentdeckt. Dennoch dürfte 0patch eine gute Möglichkeit sein, alte Hardware weiterzunutzen, wenn diese kein Upgrade auf Windows 11 erhalten kann.