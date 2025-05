Android 16 kommt: Wann du das große Update bekommst – und was sich ändert

Die Gerüchteküche brodelt, doch jetzt ist es offiziell: Android 16 steht in den Startlöchern und wird schon bald auf deinem Smartphone landen. Google hat den Release-Zeitraum jetzt selbst bestätigt – und das Warten könnte schneller vorbei sein, als viele denken. Doch was steckt eigentlich im neuen Update? Und wann kannst du es auf deinem Pixel oder Samsung Galaxy installieren?

Android 16: Release-Datum jetzt klarer – das ist der Zeitplan

Bereits im April hat Google die letzte Beta von Android 16 an Tester verteilt. Nun hat das Unternehmen im Rahmen der „Android Show“ – dem Vorboten zur Google I/O 2025 am 20. Mai – erstmals einen konkreten Zeitrahmen für die finale Version genannt: Android 16 wird im Juni 2025 offiziell veröffentlicht. Ein genaues Datum gibt es zwar noch nicht, doch Insider spekulieren auf den 3. Juni – also nur zwei Wochen nach der großen Entwicklerkonferenz.

Wichtig zu wissen: Zuerst profitieren wie immer die Pixel-Smartphones von Google selbst von dem Android-Update. Parallel dazu wird Android 16 auch als Open Source (AOSP) freigegeben – das heißt, andere Hersteller wie Samsung, OnePlus oder Xiaomi können direkt loslegen und das Update für ihre Geräte anpassen.

Empfohlener redaktioneller Inhalt Dieser externe Inhalt von YouTube ergänzt den Artikel. Du hast die Wahl, ob du diesen Inhalt laden möchtest. Externer Inhalt

Google hat bereits angedeutet: Noch im Sommer 2025 – also zwischen Juni und August – sollen auch Geräte anderer Marken mit Android 16 versorgt werden. Erfahrungsgemäß dauert es bei Samsung mit One UI oder OnePlus mit OxygenOS ein paar Wochen länger. Realistisch ist daher, dass Galaxy-Nutzer ab Juli oder August mit dem Update rechnen können.

Kleiner Ausblick: Zusätzlich plant Google für Ende des Jahres ein weiteres, größeres Zwischen-Update: Android 16.1. Details dazu gibt es aber erst, wenn die Testphase startet.

Das ist neu in Android 16: Die wichtigsten Features im Überblick

Zwar fällt Android 16 etwas kleiner aus als der Vorgänger, doch einige spannende Neuerungen sind dabei:

Batterie-Gesundheit (Battery Health): Endlich kannst du direkt im System sehen, wie fit dein Akku noch ist, wann er produziert wurde und wie es um seine Lebensdauer steht. Zunächst exklusiv für Pixel-Geräte, später vermutlich auch für andere Marken.

Endlich kannst du direkt im System sehen, wie fit dein Akku noch ist, wann er produziert wurde und wie es um seine Lebensdauer steht. Zunächst exklusiv für Pixel-Geräte, später vermutlich auch für andere Marken. Kamera-Boost: Neue Profi-Tools wie Hybrid-Exposure, präzise Farb- und Tönungsregler für Videos und Support für den neuen APV-Codec bringen mehr Kontrolle und Qualität in deine Aufnahmen.

Neue Profi-Tools wie Hybrid-Exposure, präzise Farb- und Tönungsregler für Videos und Support für den neuen APV-Codec bringen mehr Kontrolle und Qualität in deine Aufnahmen. Live Updates: Android bekommt dynamische und animierte Benachrichtigungen – ähnlich wie die „Dynamic Island“ beim iPhone. So bleibst du noch besser informiert, ohne ständig Apps öffnen zu müssen.

Android 16 bringt zwar keine Revolution, aber viele praktische Verbesserungen – vor allem für Akku, Kamera und Benachrichtigungen. Wenn du ein Pixel hast, bist du als einer der Ersten dabei. Samsung- und OnePlus-Nutzer müssen sich noch etwas gedulden, kommen wahrscheinlich aber spätestens im Spätsommer in den Genuss.