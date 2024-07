Windows 10 Support-Ende: Wichtige Fragen beantwortet

Am 14. Oktober 2025 erreicht Windows 10 sein Support-Ende. Ab diesem Datum ist eine sichere Verwendung des dann zehn Jahre alten Betriebssystems nicht mehr möglich. In diesem Artikel beantworten wir dir die wichtigsten Fragen zum Support-Ende.

Windows 10 Support Ende: Häufige Fragen beantwortet

Was passiert am 14. Oktober 2025?

Am 14. Oktober 2025 endet der offizielle Support von Windows 10. An diesem Stichtag veröffentlicht Microsoft das letzte Sicherheitsupdate für Windows 10. Fortan gibt es diese essenziellen Updates nicht mehr. Das System ist also nicht mehr gegen neuen Bedrohungen wie Schadsoftware oder vor anderen Cyber-Angriffen geschützt. Auch werden viele Programme wie Chrome oder Firefox die Unterstützung für die veraltete Windows-Version früher oder später einstellen. Läuft dein Computer oder Notebook noch mit Windows, solltest du also bis zum Stichtag im besten Fall umgestellt haben.

Deine Daten gehen nach Support-Ende nicht verloren. Jedoch ist auch Sicherheitsgründen davon abzuraten, den Computer nach dem Stichtag mit aktiver Internetverbindung zu verwenden.

Auf welches System soll ich nach Windows 10 umsteigen?

Sofern möglich, bietet sich der Umstieg auf Windows 11 an. Das System unterscheidet sich vom Look & Feel nur wenig von Windows 10 und der Umstieg ist ohne Datenverlust möglich. Denn Windows 11 kann kostenfrei und wie ein ganz normales Update installiert werden. Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung haben wir dir hier zusammengestellt:

→ Upgrade auf Windows 11 – so geht’s

Jedoch gibt es dabei ein großes Problem: Während die System-Anforderungen von Windows an deinen Computer seit Windows 7 nahezu unverändert waren, ändert sich das mit Windows 11. Nahezu jeder Computer der vor 2017 auf den Markt gekommen ist, funktioniert mit dem neuen System nicht. Ein Umstieg ist somit nicht möglich.

→ Funktioniert mein Computer mit Windows 11? So findest du es heraus

Ist dein Computer zu alt für Windows 11, bleibt nur der Kauf eines neuen Rechners oder der Wechsel auf ein alternatives Betriebssystem. Wer keine Spezial-Software oder Spiele benötigt, kann sich ChromeOS Flex von Google einmal näher anschauen. Alternativ arbeiten private Anbieter daran, den Support für Windows 10 aufrechtzuerhalten.

→ Windows 10 lebt weiter: Private Updates bis 2030 gesichert?

Welche Version von Windows 11 benötige ich?

Genau wie bei Windows 10 gibt es auch bei Windows 11 eine normale Version und eine Pro-Version. Einziger für Privatanwender relevanter Unterschied ist die BitLocker-Laufwerksverschlüsselung in der Pro-Version. Damit kannst du deine Festplatte verschlüsseln und verhindern, dass bei Diebstahl auf deine Daten zugegriffen werden kann.

Muss ich Windows 11 kaufen?

Der Umstieg von Windows 10 auf Windows 11 ist kostenfrei. Deine bestehende Windows 10 Lizenz, auch wenn diese mit dem PC oder Notebook mitgeliefert wurde, lässt sich auch mit Windows 11 verwenden. Beim Upgrade wird der Key nicht erneut abgefragt.