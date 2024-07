Pokémon Go: Necrozma kann jetzt mehr als nur Fusion

Necrozma feiert während des globalen Go Fest sein Debüt in Raid-Kämpfen. Das legendäre Pokémon kann seine Form mithilfe von Solgaleo oder Lunala ändern. Es wird dann zu Morgenschwingen, oder Abendmähne. Zusätzlich zu dieser Besonderheit erhält Necrozma jetzt noch eine weitere Fähigkeit, die es einzigartig macht. Dabei handelt es sich um einen Abenteuer-Effekt, der es in sich hat.

Necrozma in Pokémon Go

Necrozma ist das Pokémon, das zahlreiche Spieler während des globalen Go Fests jagen werden. An den beiden Tagen finden sich in den Raids zwar auch noch andere mächtige Ultrabestien, doch Necrozma ist das einzige völlig neue legendäre Pokémon. Zudem besitzt es die Fähigkeit der Fusion. Wer noch kein Lunala oder Solgaleo besitzt, muss sich übrigens keine Sorgen machen. Im Laufe der Spezialforschung des Go Fests erhältst du ein Exemplar des von dir gewählten Pokémon, um es mit Necrozma zu fusionieren.

Jetzt hat Niantic offiziell angekündigt, dass Necrozma eine weitere Fähigkeit erhält. Dabei handelt es sich um die Abenteuer-Effekte Stahlgestirn und Schattenstrahl. Du bekommst Zugriff auf die beiden Effekte, indem du Necrozma zu Abendmähne, oder Morgenschwingen fusionierst. Stahlgestirn ist nur verfügbar, wenn du Abendmähne besitzt. Den Abenteuer-Effekt 10 Minuten lang zu aktivieren kostet dich 3.000 Sternenstaub und 3 Necrozma-Bonbons. Das ist für beide Effekte gleich. Nachdem du Stahlgestirn aktiviert hast, erscheinen Pokémon in deiner Umgebung, die normalerweise nur tagsüber aktiv sind. Außerdem kannst du auch bei Nacht Pokémon entwickeln, die sich sonst nur tagsüber entwickeln lassen.

Der Abenteuer-Effekt von Morgenschwingen trägt den Namen Schattenstrahl. Ist er aktiviert, dann erscheinen Pokémon, die typischerweise nachts erscheinen. Mit etwas Glück kannst du sogar einem Wuffels begegnen, das sich zur Zwielichtform von Wolwerock entwickeln lässt. Des Weiteren kannst du Pokémon am Tag entwickeln, die das sonst nur bei Nacht tun. Du kannst die Abenteuer-Effekte so lange aktivieren, wie dein Sternenstaub und deine Bonbons reichen. Folglich musst du den Effekt nicht alle 10 Minuten neu aktivieren, sondern kannst ihn direkt für eine längere Zeit anschalten.

Pokémon Go Fest 2024

Das Pokémon Go Fest 2024 findet am 13. und 14. Juli statt. Du kannst überall spielen, wobei sich für das Event ein Ausflug in die nächstgelegene Stadt empfiehlt. Hier findest du besonders viele Arenen und kannst besser spielen als auf dem Land. Das Event ist prinzipiell kostenlos, doch es gibt einige Boni, die Trainern mit Tickets vorbehalten sind. Dazu gehört unter anderem eine erhöhte Shiny-Chance.