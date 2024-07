Baldur’s Gate kostenlos: Amazon verschenkt geniales Rollenspiel

Prime Gaming ist der Game-Store von Amazon. Wer eine Prime-Mitgliedschaft besitzt, bekommt hier monatlich kostenlose Spiele und viele weitere In-Game-Boni zusätzlich geschenkt. Wir zeigen dir unsere Favoriten unter den Gratis-Games und eine Auswahl an Loot und Co, die es ebenfalls im Juli kostenlos gibt. Diesmal verschenkt der geniales Rollenspiel, das zu den besten überhaupt gehört. Hier erfährst du, wie du dir alle Games kostenlos sichern kannst.

Kostenlose Spiele mit Prime Gaming im Juli

Prime Gaming schenkt dir im Juli den absoluten Klassiker „Baldur’s Gate“, der zurecht zu den besten Rollenspielen gehört. Das Spiel kam bereits 1998 raus, kann aber noch immer begeistern. Bei der Version, die Prime Gaming dir in diesem Monat schenkt, handelt es sich sogar um die Enhanced Edition. Das heißt, dass das Spiel die Erweiterung Tales of the Sword Coast beinhaltet, die brandneue Inhalte bietet. Zu diesen neuen Inhalten gehören unter anderem drei neue Gruppenmitglieder.

Sind Rollenspiele nicht ganz deins, aber du möchtest dich trotzdem in ein anderes Wesen hineinversetzen, dann ist „Maneater“ perfekt für dich. Als riesiger Hai terrorisierst du die Küstengewässer, frisst Menschen und zeigst, wie mächtig du bist. Auch dieses Spiel schenkt dir Amazon über Prime Gaming im Juli.

Kostenlose Spiele im Juli

Jetzt verfügbar: „Deceive Inc.“ (Epic Games Store)

Jetzt verfügbar: „Tearstone: Thieves of the Heart“ (Legacy Games Code)

Jetzt verfügbar: „The Invisible Hand“ (Amazon Games App)

Jetzt verfügbar: „Call of Juarez“ (GOG Code)

Jetzt verfügbar: „Forager“ (GOG Code)

Jetzt verfügbar: „Card Shark“ (Epic Games Store)

Jetzt verfügbar: „Heaven Dust 2“ (Amazon Games App)

Jetzt verfügbar: „Soulstice“ (Epic Games Store)

3. Juli: „Wall World“ (Amazon Games App)

3. Juli: „Hitman: Absolution“ (GOG Code)

3. Juli: „Call of Juarez: Bound in Blood“ (GOG Code)

11. Juli: „Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge“ (Epic Games Store)

11. Juli: „Star Wars: Knights of the Old Republic II – The Sith Lords“ (Amazon Games App)

11. Juli: „Alex Kidd in Miracle World DX“ (Epic Games Store)

11. Juli: „Samurai Bringer“ (Amazon Games App)

18. Juli: „Youtubers Life 2“ (Amazon Games App)

18. Juli: „Maneater“ (Epic Games Store)

18. Juli: „Baldur’s Gate: Enhanced Edition“ (Amazon Games App)

25. Juli: „Cat Quest II“ (GOG Code)

25. Juli: „Midnight Fight Express“ (GOG Code)

25. Juli: „Masterplan Tycoon“ (Amazon Games App)

Amazon Luna im Juli

Diesen Monat kannst du über Amazon Luna umsonst auf mehrere Spiele zugreifen. Es handelt sich dabei um „LEGO Pirates of the Caribbean: The Video Game“, „Spells & Secrets“, „Strayed Light“ und „A Little Golf Journey“. Außerdem hast du Zugriff auf „Fortnite“, „LEGO Fortnite“, „Rocket Racing“, „Fortnite Festival“ und „Trackmania“.