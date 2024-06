Pokémon Go: Ehemals kostenloses Feature kostet jetzt Geld

Das Fangen von Pokémon in Pokémon Go macht Spaß, wird jedoch mit der Zeit langweilig. Um zu verhindern, dass Spieler das Interesse verlieren, wechseln die Spawns regelmäßig. Jede Jahreszeit bringt eigene Spawns mit sich und kostenlose Events sorgen immer wieder für Abwechslung. Seit dem Biom-Update, das Spieler eigentlich begrüßt haben, gibt es jedoch Probleme mit den Spawns. Jetzt hat Niantic sich dazu entschieden, das Problem mit einem bezahlten Feature zu lösen.

Pokémon Go Events

In Pokémon Go gibt es immer wieder spannende Events. Die Teilnahme an diesen Events ist automatisch und kostenlos. Von besonderen Spawns bis zu exklusiven Herausforderungen, Events bringen Abwechslung ins Spiel. Seit dem heiß erwarteten Biom-Update ist jedoch manchen Spielern aufgefallen, dass es weniger Event-Spawns gibt. Das liegt daran, dass die neuen Biome stets mit Pokémon aus der Kanto-Region gefüllt sind. Das reduziert die Anzahl der verfügbaren Event-Spawns im Vergleich zu Events vor dem Update.

Beim neuen Wasser-Paradies Event hat Niantic sich jetzt etwas Neues einfallen lassen. Benutzt du während des Events einen Rauch, dann ziehst du ab sofort mehr Event-Pokémon an. So kannst du also trotz des Biom-Updates mehr Event-Spawns begegnen. Das Problematische an der Sache ist, dass es sich beim Rauch um ein bezahltes Item handelt.

Aktuell hat Niantic dieses Konzept nur für das Wasser-Paradies Event angekündigt. Manche Spieler vermuten jedoch, dass der vermeintliche Bonus in Zukunft öfter auftauchen könnte. Anstatt also die Balance zwischen Biom-Spawns und Event-Spawns anzupassen, verkauft Niantic eine Lösung in Form des Rauch-Items. Bei Reddit drücken viele Spieler ihren Unmut angesichts der Änderung aus. Viele Spieler meinen, dass es sich bei dieser Entscheidung um einen weiteren Fehltritt des Entwicklers handelt. Sie sind besonders sauer, da es scheint, als würde Niantic ihre Vorschläge und Bitten nicht ernst nehmen. Ob das Problem rund um die Event-Spawns in Zukunft gelöst wird, ist noch unklar. Aktuell sorgt das Thema jedoch bei Spielern für Unmut.