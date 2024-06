Endlich richtig spielbar: Verhasster Pokémon Go-Bug behoben

Pokémon Go ist eines der beliebtesten Handy-Spiele überhaupt. Zum Go Fest versammelten sich zuletzt hunderttausende Spieler, um gemeinsam auf Pokémon-Jagd zu gehen. Doch wer viel Pokémon Go spielt, der weiß, dass das Spiel von zahlreichen Bugs geplagt ist. Manchmal stürzt die App einfach ab, andere Male ist es plötzlich unmöglich, mit der Spielwelt zu interagieren. Diese Bugs sind sehr offensichtlich und deutlich spürbar. Ein weniger offensichtlicher, doch nicht weniger fataler Bug hat sich jedoch ebenfalls im Spiel befunden. In der neuen Version 0.319.0 soll dieser jetzt behoben sein.

Pokémon Go Pokéball Hitbox-Glitch

Der Bug, der zahlreiche Spieler frustrierte, hat mit einem der wichtigsten Features des Spiels zu tun. Dabei handelt es sich um die Basis des Games, das Fangen von Pokémon. Beim Werfen der Pokébälle war Spielern aufgefallen, dass sich die Bälle nicht so verhielten, wie es zu erwarten war. Insbesondere Curveball-Würfe waren von dem Bug betroffen. Manchmal führte das dazu, dass Bälle, die eigentlich treffen sollten, daneben gingen.

Gerade für Spieler, die versuchen möglichst gute Würfe hinzulegen, ist dies frustrierend. Dazu kommt, dass das Spiel besonders gute Würfe mit vielen Erfahrungspunkten belohnt, was sie für Hardcore-Spieler unabdinglich macht. In den vergangenen Wochen gab es außerdem viele Events, bei denen gute Würfe mit einem zusätzlichen EP-Boost belohnt wurden.

Laut TheSilphRoad ist der Bug, der erstmals mit der Version 0.137.0 eingeführt wurde, endlich behoben. Ein Spieler, der von dem Problem betroffen war, berichtete von 20 geworfenen Bällen, die endlich wieder richtig funktioniert haben. Aktuell ist das Update auf die neue Version noch nicht für jeden Spieler zugänglich. Das ändert sich jedoch in den kommenden Tagen, wenn die Aktualisierung auf mehr Geräten ankommt. Manche Spieler berichten zudem, dass das Update generelle Performance-Verbesserungen beinhaltet. Ob das allerdings wirklich der Fall ist, wird sich noch zeigen, wenn mehr Spieler das Update nutzen.