Pokémon Go: Dieses Feature könnte das ganze Spiel verändern

Kurz vor Beginn des Pokémon Go Fests in Madrid haben Dataminer die Daten des Spiels durchsucht. Dabei sind sie auf Dinge gestoßen, die stark auf ein neues Feature hinweisen, das das Spiel grundlegend verändern könnte. Zum jetzigen Zeitpunkt handelt es sich dabei zwar nur um Gerüchte, da Niantic das neue Feature noch nicht offiziell bestätigt hat, doch laut Dataminern sprechen die Funde für sich selbst.

Dynamax und Gigantamax in Pokémon Go

Laut den Dataminern könnte Niantic an einem Dynamax und Gigantamax Feature für Pokémon Go arbeiten. Dabei handelt es sich um besondere Evolutionsstufen, die den Mega-Evolutionen recht ähnlich sind. Dynamax und Gigantamax Evolutionen wurden erstmals in Pokémon Schwert und Schild eingeführt. Die Dynamax Evolution lässt dein Pokémon gigantisch werden, während es beim Gigantamaxing nicht nur gigantisch wird, sondern auch sein Aussehen verändert.

Niantic soll laut den Dataminern genau an diesen beiden Features arbeiten. Hinweise dafür sind zwei Codewörter, die in den Daten des Spiels zu finden sind. Die beiden Codewörter sind Bread und BreadDough. Des Weiteren deuten Hinweise darauf hin, dass Niantic auch an den G-Max Attacken arbeitet, die die Evolutionen in den Hauptspielen begleiten.

Zu guter Letzt haben die Dataminer Hinweise auf eine potenzielle neue Art von Arena gefunden. Im Code trägt diese aktuell den Namen „Station“. Es könnte sich dabei um das Gebäude handeln, in dem die Gigantamax-Raids stattfinden. In vielerlei Hinsicht soll die neue Struktur ähnlich wie Arenen und Pokéstops funktionieren. Spieler können Items und Feldforschungen erhalten, wenn sie damit interagieren.

Wann kommen die Features raus?

Zum jetzigen Zeitpunkt handelt es sich bei den neuen Features um reine Spekulation. Niantic hat bislang nicht offiziell bestätigt, dass sich Dynamax und Gigantamax Features in Arbeit befinden. Es könnte also sein, dass die Features sich noch stark verändern, oder gar vollends verworfen werden. Ebenso ist es möglich, dass Dataminer die Daten missinterpretiert haben könnten. Die Wahrscheinlichkeit dessen ist recht gering, aber es lässt sich nicht vollends ausschließen.