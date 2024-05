Manor Lords: Das erste große Update begeistert Spieler

Manor Lords befindet sich nach wie vor im frühen Early Access. Das bedeutet, dass das Spiel noch einen weiten Weg vor sich hat, bevor es endgültig fertig ist. Tatsächlich arbeitet der Entwickler des Spiels schon seit mehr als sieben Jahren an dem Spiel. Wir haben Manor Lords übrigens bereits für dich getestet und herausgefunden, für wen sich das Spiel lohnt. Unseren Test findest du hier. Heute hat das Spiel sein erstes großes Update erhalten, das zahlreiche Fehler behebt und das Spiel nochmals besser macht.

Manor Lords Version 0.7.972

Die neue Version von Manor Lords beinhaltet sämtliche Änderungen, die Spieler zuvor in zwei Beta-Patches testen konnten. Die Änderungen der neuen Version sind maßgeblich vom Feedback der Spieler inspiriert worden. Doch mit welchen Neuerungen musst du jetzt genau rechnen?

Die wichtigsten Änderungen beziehen sich auf die Ökonomie und Gameplay-Mechaniken, die mit deiner Stadt zu tun haben. So wurde beispielsweise eine königliche Steuer hinzugefügt und insbesondere der Handel deiner Stadt wurde verbessert. Arbeiter, die zu Fuß unterwegs sind, können jetzt fünf Gegenstände tragen, anstatt ursprünglich einen einzigen. Das macht den Handel in deinen Regionen viel effektiver. Speziell rund um den Markt gab es viel Unsicherheit bei Spielern. Die neue Version adressiert jedoch einige der größten Probleme, wie etwa einen Bug, der bei mehr als einem Markt pro Stadt dafür sorgte, dass manche Haushalte chronisch unterversorgt blieben. Insgesamt wurde die Effizienz der Märkte verbessert und ein neuer Button ermöglicht es dir festzulegen, welche Arbeitsstätten Marktställe errichten dürfen. So hast du mehr Kontrolle über den Handel innerhalb deiner Stadt.

Wer gerne große Städte baut, der sollte zudem merken, dass die Optimierung jetzt besser ist. Des Weiteren trinken deine Einwohner weit weniger Alkohol, was nicht nur ihre Leber, sondern auch deine Brauereien entlastet. Beim Essen halten sich deine Einwohner jetzt nicht mehr an strikte Diäten, sondern wählen Lebensmittel per Zufallsprinzip aus. So wird vermieden, dass manche Lebensmittel stets aus ist, während andere im Lagerhaus liegen.

Änderungen des Kampf-Systems

Die neue Version hat nicht nur Einfluss auf das Leben innerhalb deiner Stadt. Kämpfe sollten sich ab sofort noch lebendiger anfühlen, was einer Reihe neuer Animationen zu verdanken ist. Bogenschützen sind jetzt eine bessere Wahl, da sie mehr Schaden anrichten. Doch Vorsicht: Wenn deine Soldaten im Kampf fallen, dann hat dies direkte Auswirkungen auf deine Stadt und ihre Einwohner. Familien, die ein Mitglied verloren haben, verfallen in eine 30-tägige Trauerperiode. In der neuen Version des Spiels kannst du jetzt ein passendes Symbol sehen, das dir zeigt, wie lange eine Familie noch mit Trauer zu kämpfen hat. Während der Trauerphase schließen sich der Familie keine neuen Mitglieder an.

Natürlich beinhaltet das neue Update noch weit mehr Änderungen und zahlreiche Bugfixes. Eine vollständige Liste kannst du in den Patchnotes bei Steam einsehen.