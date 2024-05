Die Sims 4: Fast 10 Jahre nach der Veröffentlichung tut sich was

Für viele Spieler ist „Die Sims 4“ das schlechteste Spiel der beliebten Lebenssimulationsreihe. Dennoch erfreut sich das Game einer treuen Fangemeinde und wurde in den vergangenen zehn Jahren stets um neue Inhalte erweitert. Mit neuen Inhalten kamen allerdings oft auch neue und alte Probleme ins Spiel. In den Augen treuer Sims-Spieler haben Electronic Arts und Maxis bislang nicht genug getan, um diese Probleme zu beseitigen. In einem offiziellen Post bei X (ehemals Twitter), versprechen die Entwickler jetzt allerdings, dass zahlreiche Probleme schon bald der Vergangenheit angehören sollen.

Die Sims 4 und Bugs

Sogenannte Bugs und Glitches sind Spielfehler, die die Spielerfahrung auf unterschiedliche Art und Weise negativ beeinflussen. Leider gehören solche Fehler bei „Die Sims 4“ zur Tagesordnung. Kaum eine neue Erweiterung wird ohne Fehler veröffentlicht, die sie teils nahezu unspielbar machen können. Um all diese Probleme jetzt zu beheben, haben die Entwickler des Spiels ein Team zusammengestellt, das sich mit deb Missgriffen befassen soll. In den kommenden Monaten arbeitet dieses Team daran, so viele Fehler wie möglich zu beseitigen. Dazu gehören unter anderem auch Inkorrektheiten, die sich bereits seit Monaten, oder gar Jahren, im Spiel finden.

Im Zuge dieser Entwicklung können Spieler mit häufigeren Updates rechnen, die Fehler aktiv beheben. Der Fokus des Teams soll dabei auf der grundlegenden Spielerfahrung liegen, die in den Augen vieler Zocker jahrelang vernachlässigt wurde. Spieler hoffen darauf, dass eine Verbesserung des Grundspiels auch auf Erweiterungen einen positiven Einfluss hat. Doch auch schwerwiegende Fehler, die mit Erweiterungspacks hinzugekommen sind, stehen auf der Liste des neuen Teams. Von fehlenden Animationen bis hin zu verschwindenden Objekten, die Liste der Fehler, die sich aktuell im Spiel befinden, ist lang.

Empfohlener redaktioneller Inhalt Dieser externe Inhalt von Twitter ergänzt den Artikel. Du hast die Wahl, ob du diesen Inhalt laden möchtest. Externer Inhalt

Wie viele Fehler das Team tatsächlich beheben kann, lässt sich bis jetzt nicht sagen. In einem Zeitraum von sechs Monaten soll jedoch so viel wie möglich geschehen. Für viele Spieler kam dieser Schritt recht unerwartet, denn Maxis arbeitet bereits an einem Nachfolger für „Die Sims 4“. Dabei handelt es sich um ein Spiel mit dem Codenamen „Project Rene“, das angeblich Multiplayer-Elemente beinhalten soll.