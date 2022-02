Die Sims 4: Grenzenlose Romantik zum Tag der Liebe Corinna Oettinger 3 Minuten

Der Valentinstag steht vor der Tür und Liebe liegt in der Luft. Die Sims 4 hat nun rechtzeitig zum großen Liebesfest ein DLC angekündigt, in welchem die Liebe im Vordergrund steht. Doch was steckt außer Romantik noch im neuen Content-Pack für das Spiel?