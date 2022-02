Epic Games Store - Dieses Spiel gibt es jetzt kostenlos

Nur noch bis zum 10. Februar um 17:00 Uhr hast du die Möglichkeit, dir „Yooka-Laylee and the Impossible Lair“ im Epic Games Store komplett kostenlos zu sichern. Anschließend wird das Game von einem neuen Spiel abgelöst, das nun wieder eine Woche lang kostenlos angeboten wird: Windbound.

Ab Donnerstag gratis im Epic Games Store: Windbound

Bei Windbound handelt es sich um ein Indie Action-Abenteuer. In dem Spiel erkundest du schiffbrüchig eine unbekannte Insel im Meer. Um zu überleben, musst du dich anpassen und sowohl das Land als auch das Meer bezwingen.

In dem Einzelspieler-Abenteuer spielst du die Kriegerin Kara, die auf hoher See von einem scheren Sturm erfasst und von ihrem Stamm getrennt wird. Wenn der Sturm vorüberzieht, findest du dich an der Küste einer geheimnisvollen Insel wieder. Ohne Boot, Nahrung oder Werkzeuge auf einer einsamen Insel gefangen, gilt es sich erst einmal einen Überblick über die vielfältigen Ressourcen der Insel zu beschaffen. Stelle Werkzeuge und Waffen her und verteidige dich gegen die noch unbekannten Wesen, die die Insel ihr Zuhause nennen.

Bist du bereit, die geheimnisvollen Inseln von Windbound erkunden? Das Spiel ist ab dem 10. Februar eine Woche lang komplett kostenlos im Epic Games Store zu haben. Der reguläre Preis liegt bei 29,99 Euro.

Nur noch bis Donnerstag, 17 Uhr: Yooka-Laylee and the Impossible Lair

Bei „Yooka-Laylee and the Impossible Lair“ handelt es sich um ein süßes Plattform-Abenteuer. In diesem Spiel geht es darum, den Erzfeind der beiden Freunde Yooka und Laylee zu besiegen. Ihr Erzfeind heißt Capital B und er hat mal wieder nichts Gutes im Sinn. Laut Kritikern handelt es sich bei „Yooka-Laylee and the Impossible Lair“ um eines der besten Plattform-Games. Neben den normalen Leveln kannst du die Schwierigkeit in diesem Spiel auch noch mal erhöhen. So kannst du fast jedes Level in einen alternativen Zustand versetzen, der ganz neue Herausforderungen mit sich bringt.

Wenn du „Yooka-Laylee and the Impossible Lair“ kostenlos spielen möchtest, musst du schnell sein. Das Spiel ist nur noch bis Donnerstag, um 16:59 Uhr verfügbar. Danach kostet es wieder 29,99 Euro.