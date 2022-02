Top 20: Das sind die erfolgreichsten Games 2021 in Deutschland

Das erfolgreichste Spiel des Jahres 2021 ist ohne große Überraschung FIFA 2022 von EA. Mit jährlich rund 2 Millionen verkauften Lizenzen in Deutschland konnte sich die FIFA-Reihe diesen Titel auch in den vergangenen Jahren sichern. Die Silber- und Bronzemedaille konnten sich ebenfalls zwei altbekannte Games sichern. Werfen wir zuerst einen Blick auf die komplette Liste:

Die 20 erfolgreichsten Games 2021 in Deutschland

EA Sports FIFA 2022 GTA V Mario Kart 8 Deluxe Landwirtschafts-Simulator 22 Minecraft Super Mario 3D World ES Sports FIFA 2021 Mario Party Superstars Ring Fit Adventure Call Of Duty: Black Ops Cold War Call Of Duty: Vanguard Pokémon Strahlender Diamant Red Dead Redemptopn 2 Far Cry 6 Battlefield 2042 Assassin’s Sreed Valhalla F1 2021 Super Mario Party Animal Crossing: New Horizons New Super Mario Bros. U Deluxe

Alte Bekannte auf den oberen Plätzen

Auf dem zweiten Platz findet sich das Open-World-Action-Adventure GTA 5. Auch über 8 Jahre nach Release hat dieser Titel noch viele Fans und wird stetig weiterentwickelt. Nach dem ursprünglichen Release auf der Xbox 360 und PlayStation 3 ist das Spiel auch für den PC, Xbox One und PlayStation 4 erschienen. Eine Version für die PlayStation 5 und die Xbox Series S/X soll im März folgen.

Den dritten Platz hat sich Nintendo mit Mario Kart 8 Deluxe gesichert. Und das, obwohl das Spiel nur exklusiv auf der Nintendo Switch verfügbar ist. Hier dürfte der Boom um die Switch während der Pandemie geholfen haben. So finden sich gleich acht Titel von Nintendo in der Liste der Top 20 Games in Deutschland.

Platz 4 geht an einen neuen Titel einer ebenfalls sehr beliebten Spiele-Reihe. Gerade im deutschsprachigen Raum erfreut sich der Landwirtschafts-Simulator 22 vom Schweizer Entwickler Giants Software großer Beliebtheit. Zudem der vorherige Titel der Reihe auch schon wieder drei Jahre zurücklag.

Platz 5 geht an ein Spiel, welches im Jahr 2021 sein 10-jähriges Jubiläum feiern konnte: Minecraft. Mit über 235 Millionen verkauften Lizenzen weltweit ist es auch das meistverkaufte Computerspiel aller Zeiten. Zudem ist das Spiel auf beinahe jeder erdenklichen Plattform verfügbar. Neben PC, Xbox, PlayStation und Switch gibt es das Spiel auch für den Apple TV, Fire TV Stick, Raspberry Pi und für alle Smartphone-Betriebssysteme. Doch letztere hatten auf diese Liste der Top 20 Games in Deutschland keinen Einfluss.

Wie wurden diese Charts berechnet?

Die Liste der Top 20 Games in Deutschland wurde vom Verband der deutschen Games-Branche erstellt. Gezählt wurden alle in Deutschland physisch und digital verkauften Lizenzen für PC und Spielkonsolen.