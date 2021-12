GTA V The Contract - Die neue Online Story mit Dr. Dre und prominentem Klientel

Schon am 15. Dezember soll die neue Story für GTA V, The Contract, offiziell spielbar sein. Doch was genau erwartet dich in diesem spannenden Abenteuer?

F. Clinton and Partner

F. Clinton and Partner, so lautet der Name der neuen Firma, welche von Franklin gegründet wurde. Es handelt sich um eine Agentur von Celebrity Solutions, welche der Elite von Vinewoods Lösungen für ihre Eliteprobleme bietet. So weit, so gut, doch eins fehlt noch, um die Firma erfolgreich zu machen: prominente Kunden.

Franklin ist also auf der Suche nach einem vertrauenswürdigen Geschäftspartner und prominenten Kunden, um mit seinem Geschäft durchzustarten. Hier kommen nun du und Lamal Davis ins Spiel. Lamar ist ein alter Bekannter von Franklin, welcher euch hilft, den Grundstein für die Firma zu legen, indem er euch mit potenziellen Kunden bekannt macht.

Freue dich also in GTA V The Contract auf eine ganze Reihe spannender Missionen durch deine neue Agentur. Dazu gehören unter anderem Attentate für diejenigen, welche sich nicht scheuen, ihre Hände schmutzig zu machen.

Dr. Dre und DJ Pooh

Während du und Franklin euch um eure Firma kümmert, brennt es auch am anderen Ende der Stadt. Der bekannte DJ Pooh möchte sich nämlich mit einem neuen Klienten in Verbindung setzen. Hierbei handelt es sich um keinen anderen als Dr. Dre selbst. Doch, wie sollte es auch anders sein, gibt es natürlich auch hier ein Problem.

Als Dr. Dre letztes Jahr nach Cayo Perico unterwegs war, hat er sein Handy verloren. An sich wäre das ein eher geringes Problem, doch das Handy beinhaltet neue, unveröffentlichte Songs von Dr. Dre. Doch es wird noch schlimmer: Das Handy ist nicht nur verloren gegangen, es ist dazu auch noch in die falschen Hände geraten.

Deine Aufgabe ist es nun, das Handy zurückzuholen. Dieser Auftrag könnte eurer Agentur den Durchbruch ermöglichen. Es ist also äußerst wichtig, dass die Musik schnell zu euch zurückfindet. Bereite dich auf eine wilde Jagd durch Los Santos vor. Von den gefährlichen Straßen der Hood führt dich dein Auftrag bis hin zur Elite und dem FIB.

The Contract bringt neben dieser neuen Mission auch einen ganz neuen Radiosender und einen Haufen neuer Musik ins Spiel. Darunter finden sich Songs von Dr. Dre, sowie anderen Top-Künstlern.

Neuer Content in GTA V The Contract

Neben den neuen Missionen bringt GTA V The Contract noch weiteren neuen Content ins Spiel. Dazu gehören unter anderem neue Autos. Ohne sie wäre GTA immerhin nicht dasselbe. Bei den neuen Autos handelt es sich um einen Enus Jubilee und einen Dewbauchee Champion.

Auch neue Locations erwarten dich in dieser Story. Dazu gehören zum Beispiel The Armory und natürlich auch das Büro eurer neuen Agentur. In den kommenden Tagen werden wahrscheinlich noch weitere Inhalte von Rockstar angekündigt, halte also die Augen nach Updates offen. The Contract kommt am 15. Dezember raus und ist ab dann online spielbar. Die neue Story wird euch zudem nicht extra kosten. GTA V Online ist für den PC, die PlayStation 4 und 5, sowie die Xbox Series X/S, Xbox One und Xbox 360 verfügbar.