Die Sims 5: Multiplayer und mehr? Das sind die wichtigsten Infos

Schon lange warten Spieler auf das nächste, große Spiel der Sims-Reihe. Der aktuellste Teil, Die Sims 4, umfasst mittlerweile ganze 12 Erweiterungs-Packs, 12 Game-Packs, 12 Stuff-Packs und 15 Kits. Nach so viel Content ist nun wohl jedem klar: Es ist an der Zeit für etwas Neues. Handelt es sich dabei um das heiß erwartete Die Sims 5?

Die Sims 5: Project Rene gibt Einblicke

Bei „Project Rene“ handelt es sich um einen internen Codenamen für das neue „Die Sims 5“. Maxis, das Studio hinter den Spielen, kündigte das Projekt erstmals auf dem „Behind the Sims Summit“ an. Der Name des Projekts orientiert sich dabei an Worten wie Renaissance und Rebirth, nach denen sich die Entwicklung des neuen Spiels richten soll. Die Sims 4 kam bereits im Jahr 2014 auf den Markt und ist somit bald schon ein Jahrzehnt alt. Für EA und Maxis scheint jetzt klar zu sein, dass der Titel auf lange Sicht nicht mehr zukunftssicher ist. Stattdessen muss also ein neues Spiel her, um Spieler weiterhin zu begeistern.

Das neue Spiel soll dabei wie immer noch besser sein als der Vorgänger. Maxis möchte das nun erreichen, indem das Studio die Features ausbaut, die Sims-Spieler am meisten lieben. Dazu gehört unter anderem die Individualisierung von Objekten. Viele Spieler verbringen Stunden damit, die Häuser und Wohnungen ihrer virtuellen Familien zu gestalten. Nun sollen ihnen dazu im nächsten Teil noch mehr Optionen zur Verfügung stehen. Unter anderem können Spieler Möbel im neuen Spiel viel besser gestalten. Laut Maxis soll es in Die Sims 5 möglich sein, mit verschiedenen Teilen eines Objekts separat zu interagieren.

Die Sims gibt es schon ewig und bald geht es weiter.

Single- und Multiplayer

Bei den Sims-Spielen handelt es sich seit jeher um Singleplayer-Spiele. Eine Ausnahme stellt in dieser Hinsicht Die Sims Online dar, wobei es sich bei dem Spiel um ziemliches Chaos handelte. Jetzt möchte Maxis die Idee eines Multiplayer Spiels weiter verfolgen. Betont wurde jedoch direkt, dass es sich bei die SIMS 5 um kein reines Multiplayer-Game handeln soll. Für viele Spieler ist das vermutlich eine große Erleichterung. Multiplayer ist zwar interessant und macht Spaß, limitiert Spieler jedoch meistens auch maßgeblich. Bei einem Spiel wie Die Sims, das durch die Kreativität und Freiheit seiner Spieler lebt, könnte dies fatal sein.

Viele Spieler nutzen Cheatcodes, um sich im Spiel Vorteile zu verschaffen. Diese Codes sind seit jeher direkt ins Spiel integriert und helfen Spielern dabei, ihre Träume und Wünsche kreativ umzusetzen. In einem Multiplayer-Spiel könnten diese Codes jedoch zu großem Chaos führen. Wie genau jedoch der Multiplayer-Modus des nächsten Sims-Spiels aussehen soll, ist noch nicht bekannt. Spieler wissen bisher nur, dass Maxis es sich zum Ziel gesetzt hat, ein solches Feature zu implementieren.