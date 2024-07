Xbox Game Pass: Jetzt musst du mehr zahlen oder später spielen

Der Xbox Game Pass wird in Zukunft teurer. Das haben leidenschaftliche Konsolen-Spieler vermutlich schon mitbekommen. Zudem verschwindet auch noch der traditionelle Game Pass für Konsolen, wie ihn Spieler bislang kannten. Ersetzen soll ihn schon bald ein neues Abo, das den Namen „Xbox Game Pass Standard“ trägt. Recht schnell war klar, dass es sich bei diesem neuen Angebot um eine schlechtere Version des Vorgängers handelt. Wie schlecht die Standard-Version jedoch ist, wurde erst jetzt bekannt.

Xbox Game Pass Standard – Günstig, aber schlecht?

Der neue Xbox Game Pass Standard soll in den USA rund 15 US-Dollar pro Monat kosten. Wie teuer das Abo in Deutschland sein soll, ist noch nicht bekannt. Das neue Angebot tritt damit preislich an die Stelle des bisherigen Game Pass für Konsolen. Ein wichtiges Feature, das für viele Spieler ein Kaufgrund war, fällt jedoch mit der Neuerung weg. Spieler erhalten fortan keinen Zugang mehr zu Spielen am Tag ihrer Veröffentlichung.

Der Xbox Game Pass war bislang eine recht günstige Möglichkeit, direkt nach der Veröffentlichung an zahlreiche AAA-Titel zu kommen. Spieler hatten beispielsweise damit gerechnet, dass das neue Call of Duty: Black Ops 6 zu den Tag 1 Spielen des Game Pass zählen würde. Die Standard-Version des Abos beinhaltet jedoch keinen solchen Zugang zu neuen Spielen. Stattdessen erhalten Spieler erst später Zugang zu den Titeln, die im Game Pass Ultimate direkt verfügbar sind.

Zugang zu neuen Spielen

Viele Spieler stellten sich folglich die Frage danach, wie lange sie auf neue Spiele warten müssen. Jez Corden von Windows Central meint bei X, die Antwort auf genau diese Frage zu haben. Laut Informationen, die er zum neuen Game Pass erhalten hat, gibt es keine festgelegte Zeit, nach der Spiele für Game Pass Standard-Abonnenten verfügbar werden. Stattdessen entscheidet Microsoft von Spiel zu Spiel, wann eine Veröffentlichung stattfindet. Manche Spiele könnten 6-12 Monate nach der Veröffentlichung spielbar sein, bei anderen könnte es sogar noch länger dauern.

Empfohlener redaktioneller Inhalt Dieser externe Inhalt von Twitter ergänzt den Artikel. Du hast die Wahl, ob du diesen Inhalt laden möchtest. Externer Inhalt

Der Preis der Ultimate-Version des Xbox Game Pass hat sich Anfang der Woche stark erhöht. Dennoch bleibt das teuerste Abo-Modell von Microsoft die beste Wahl für Gamer. Die Standard-Version mag zwar günstiger sein, bietet jedoch für den gleichen Preis weniger Vorteile als der Vorgänger. Hier bekommst du mehr Informationen zu den Preiserhöhungen bei Microsoft und erfährst, wie es mit deinem Xbox Game Pass weitergeht.