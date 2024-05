Brutales 18+ Spiel kostenlos: Angebot läuft bald ab

Der Epic Games Store schenkt dir wie jede Woche hochwertige Videospiele. Aktuell kannst du dir „Chivalry 2“ komplett kostenlos sichern. Um das Spiel herunterzuladen, benötigst du lediglich einen Account im Epic Games Store. Dieser ist ebenfalls kostenlos. Hast du dir ein Spiel einmal gesichert, dann gehört es auch nach Ablauf des Angebots permanent dir. Das Angebot des aktuellen Spiels endet am 6. Juni um 17 Uhr.

Jetzt im Epic Games Store: „Chivalry 2“

Aktuell kannst du dir „Chivalry 2“ komplett kostenlos im Epic Games Store sichern. Bei diesem Spiel handelt es sich um einen brutalen Mehrspieler-Slasher in der Egoperspektive, der dich in epische Schlachten des Mittelalters eintauchen lässt. Aus diesem Grund ist das Spiel auch erst ab 18 Jahren freigegeben. Von flammendem Pfeilhagel bis hin zu Burgbelagerungen und klirrenden Schwertern, an Action mangelt es in diesem Spiel nicht. Die einzelnen Schlachten sind von Mittelalterfilmen inspiriert, was ihnen einen filmischen Flair verpasst, der die Intensität nochmals steigert.

Du kannst das Spiel mit bis zu 64 anderen Spielern spielen. In den Schlachten geht es stets darum, Team-Ziele zu erfüllen. Diese sind jedoch jedes Mal anders. Mal geht es darum, Dörfer niederzubrennen und Bauern aus dem Weg zu schaffen, andere Male belagerst du mächtige Burgen und erschütterst mit Katapulten die Erde. Das Spiel ist nur noch bis zum 6. Juni kostenfrei im Epic Games Store erhältlich. Normalerweise kostet es dich satte 36 Euro.

In Chivalry 2 findest du riesige Schlachten.

Nächste Woche: Ein geheimnisvolles Spiel

Für gewöhnlich gibt Epic Games stets bekannt, welche Spiele du dir in der kommenden Woche sichern kannst. Das ist jedoch in dieser Woche nicht der Fall. Stattdessen kannst du dich auf ein geheimnisvolles Spiel freuen, das erst mit Beginn des Angebots enthüllt wird. Das Tolle daran? Meist handelt es sich bei den geheimnisvollen Spielen im Epic Games Store um besonders hochwertige Games. Um welches Spiel es sich handelt, erfährst du am 6. Juni um 17:00 Uhr.