Call of Duty: Black Ops 6 – So spielst du vor der Veröffentlichung

Call of Duty: Black Ops 6 soll offiziell am 25. Oktober auf den Markt kommen. Im Spiel findest du einen Kampagnen-Modus, der dich in den Golfkrieg eintauchen lässt und verdeckte Operationen in den 90er Jahren. Das Spiel bringt außerdem das klassische Prestige-System wieder, was vor allem für Multiplayer-Begeisterte von großem Interesse ist. Möchtest du noch vor der offiziellen Veröffentlichung ins Spiel eintauchen, dann gibt es verschiedene Möglichkeiten, genau das zu tun. Das besondere bei Call of Duty: Black Ops 6 ist hier, dass du das Spiel auch vorher spielen kannst, ohne es vorzubestellen.

Call of Duty: Black Ops 6 offene Beta

Du kannst schon vor dem 25. Oktober eine offene Beta von Call of Duty: Black Ops 6 spielen. Die offene Beta beinhaltet nicht das vollständige Spiel, aber einen Einblick in den Multiplayer-Modus, der brandneue Karten, Waffen und das neue Omnimovement-System bietet. So kannst du dich mit den neuen Karten und Systemen vertraut machen, bevor das Spiel an den Start geht. Doch wie erhältst du Zugriff?

Die offene Beta steht allen Spielern zur Verfügung, die das Spiel vorbestellt haben. Dabei ist egal, um welche Version es sich handelt. Hast du also die Vault Edition, die digitale Edition, die physische Edition, das digitale Cross-Gen Bundle, oder das physische Cross-Gen Bundle bestellt, dann kannst du schon bald spielen.

Zugriff haben jedoch auch alle Spieler, die ein Abo des Game Pass Ultimate, Game Pass PC und Game Pass Konsole besitzen. Du brauchst das Spiel also nicht vorbestellen, um an der offenen Beta teilzunehmen. Du solltest zudem beachten, dass alle Spieler zu einem späteren Zeitpunkt Zugang zur offenen Beta erhalten. Hast du das Spiel also nicht vorbestellt und besitzt kein Game Pass Abo, dann kannst du trotzdem in die Beta einsteigen, musst dich jedoch etwas länger gedulden. Weitere Informationen zur offenen Beta folgen in den nächsten Wochen.