Steam: Dieses neue Feature könnte alles verändern

Steam ist der führende Online-Gamesstore. Zwar gibt es für Spieler Alternativen wie den Epic Games Store und andere Launcher, doch Steam scheint seine Position an der Spitze zementiert zu haben. Das liegt vor allem daran, dass der Online-Store weit mehr bietet als nur einen Marktplatz für Videospiele. Gerade im Bereich der Social-Features ist Steam der Konkurrenz weit voraus. Wer also gerne mit Freunden spielt, der tendiert vermutlich dazu, Spiele auf Steam zu kaufen. Ein neues Feature, das sich laut Dataminern in Arbeit befindet, könnte den sozialen Aspekt der Plattform grundlegend verändern.

Videoclips über Steam aufnehmen

Schon jetzt macht Steam es Spielern einfach, schnell Screenshots ihrer Spiele aufzunehmen. Diese kannst du dann, ohne die Plattform zu verlassen, mit anderen Spielern teilen. Aktuell handelt es sich dabei jedoch nur um Screenshots. Wer kurze Videoclips aufnehmen und teilen möchte, der muss das mit der Software eines Drittanbieters tun. Laut Pavel Djundik, dem Erschaffer von SteamDB, könnte sich das allerdings schon bald ändern.

Laut einem Post, den Djundik bei X (ehemals Twitter) verfasste, arbeitet Valve aktuell an einem Videoaufnahme Feature für Steam. Das Feature soll es Spielern ermöglichen, kurze Videoclips direkt über Steam aufzunehmen und diese dann direkt mit der Community zu teilen. In ausgewählten Videospielen soll es sogar ein Timeline-Feature geben, das ausgewählte Spielmomente hervorhebt.

Sollte dieses Feature tatsächlich implementiert werden, dann könnte das die Steam-Community maßgeblich verändern. Auch Spieler, die für gewöhnlich keine Videoaufnahmen ihrer Spiele anfertigen, könnten so ihre Siege oder witzige Momente festhalten und teilen. Ähnliche Highlight-Videos erfreuen sich auf Plattformen wie YouTube großer Beliebtheit. Djundik hat in seinem Post leider nicht bekannt gegeben, wann das Feature eingeführt werden soll. Spieler müssen sich also noch gedulden, bis mehr Informationen bekannt werden, oder Valve das Feature offiziell bestätigt. Djundik ist zwar eine recht verlässliche Quelle, doch das schließt nicht aus, dass Valve die Entwicklung des Features aufgeben könnte.