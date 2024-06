Release noch in diesem Jahr: Landwirtschafts-Simulator 25 angekündigt

Der Landwirtschafts-Simulator ist eines der erfolgreichsten Simulations-Spiele überhaupt. Mittlerweile gibt es das Spiel bereits seit dem Jahr 2008. Seither hat sich viel getan und der neu angekündigte Landwirtschafts-Simulator 25 setzt diesen Trend fort. Neben neuen Maschinen, einem völlig neuen Teil der Welt und vielem mehr verspricht die Fortsetzung jedoch auch mehr Tiefe. Doch was hat es damit auf sich und in welchen Teil der Welt verschlägt es die Spieler diesmal?

Landwirtschafts-Simulator 25 in Asien

Was für manche erstmal ausgefallen klingt, ist tatsächlich wahr. Im Landwirtschafts-Simulator 25 hast du erstmals die Möglichkeit, in einem asiatischen Setting Landwirtschaft zu betreiben. Bei der neuen Umgebung handelt es sich allerdings nicht nur um einen neuen Anstrich bekannter Spielmechaniken. Auf dich warten stattdessen neue Herausforderungen und völlig neue Feldfrüchte. Dazu gehören zwei Reissorten, Spinat und mehr. Insgesamt hast du so die Auswahl aus über 20 verschiedenen Fruchtsorten. Auch Büffel reihen sich in die stetig wachsende Liste der Nutztiere ein.

Im Ankündigungstrailer des Spiels bekommst du bereits einen Einblick in die neue asiatische Landschaft. Selbstverständlich handelt es sich bei diesem Trailer allerdings nicht um tatsächliche Aufnahmen aus dem Spiel. Dennoch versprechen die Entwickler bessere Grafik und Physik im Game. Das soll durch die neue GIANTS Engine 10 ermöglicht werden. Diese ist ebenfalls moddingfreundlich, was so manchen Spieler erfreuen dürfte.

Tiefe- und Gameplay-Verbesserungen

Die neue Engine soll nicht nur ein schöneres Aussehen garantieren. So soll zum Beispiel auch der Boden verbessert und eine bessere Bodenverformung ermöglicht werden. Viele Spieler aus der Community haben sich genau diese Verbesserungen gewünscht. Ihnen geht es nicht nur um ein breiteres Spiel, sondern auch um eine Vertiefung des bestehenden Gameplays. Ob die Entwickler den Anforderungen der Spieler gerecht werden können, muss sich noch zeigen. Doch die bisherigen Informationen stimmen manche Spieler optimistisch.

Natürlich vernachlässigen die Entwickler aber auch die Breite des Spiels nicht. So kannst du dich im Landwirtschafts-Simulator 25 auf zahlreiche neue Maschinen freuen. Außerdem gibt es neben der asiatischen Landschaft auch weiterhin die Möglichkeit, in ein nordamerikanisches oder mitteleuropäisches Setting einzutauchen. Eine zusätzliche Karte ist bereits jetzt in Form einer Erweiterung geplant.

Der Landwirtschafts-Simulator 25 kommt noch in diesem Jahr auf den Markt. Das genaue Datum ist der 12. November. Doch schon jetzt kannst du dir das Spiel für PC & Mac, PlayStation 5 und Xbox Series X/S vorbestellen. Die Standardversion kostet dich aktuell 50 Euro, die Deluxe-Version kostet 80 Euro.