Mega-Ankündigung von Lego: Diese neue Marke erfreut die Fans

Es wurde bereits seit ein paar Tagen vermutet und nun ist es offiziell: Pokémon ist neuer Partner von Lego! In einem kurzen Video enthüllt Lego die neue Partnerschaft und zeigt den Schwanz von Pikachu aus Lego-Steinen. Los geht es im kommenden Jahr.

Lego X Pokémon

Auch wenn die ersten Sets erst 2026 in den Handel kommen werden, dürften wir bereits in den kommenden Monaten zahlreiche Ankündigungen und Fotos der neuen Sets sehen. So hatte Lego im vergangenen Jahr auf der Gamescom neue Sets von Animal Crossing und Super Mario vorgestellt, die erst dieses Jahr in den Verkauf gingen. Möglich, dass Lego auch dieses Jahr die Gamescom zum Anlass nimmt, die ersten Pokémon Sets offiziell zu präsentieren.

In der offiziellen Ankündigung der mehrjährigen Partnerschaft schreibt Lego: „Die LEGO Group und The Pokémon Company International haben beide eine lange Tradition darin, die Grenzen des sozialen Spiels zu erweitern, was auch der Kern dieser Partnerschaft ist. Zum ersten Mal wird die LEGO Gruppe die beliebtesten Pokémon auf ganz neue Weise zum Leben erwecken, mit Spielerlebnissen, die neue und bestehende Fans gleichermaßen begeistern werden.“

Welche Sets wird es geben?

Bisher ist nicht viel zu den geplanten Lego-Sets bekannt. Aufgrund des langen Vorlaufs bei der Ankündigung gehen wir von einer kompletten Themenwelt mit einer Vielzahl neuer Sets aus den unterschiedlichsten Bereichen aus. Denkbar wären Spielsets mit einem Pokécenter oder einer Arena, aber auch Displaysets wie beispielsweise große Modelle einzelner Pokémon. Vielleicht könnte es 2026 auch eine Minifiguren-Serie mit verschiedenen Pokémon geben. So gibt es neben den „klassischen“ Minifiguren-Serien zum Sammeln jedes Jahr auch eine Serie in Kooperation mit einer Marke. Etwa im vergangenen Jahr Dungeons & Dragons oder dieses Jahr mit Formel 1.

Bisher liegt die Lizenz für Pokémon-Sets aus Klemmbausteinen bei Mattel. Diese haben unter der eigenen Marke Mega seit 2017 verschiedene Sets im Angebot. Eine offizielle Ankündigung, dass Mattel die Reihe einstellen wird, steht bisher aus. Bis zum Jahresende könnten jedoch noch neue Sets auf den Markt kommen.