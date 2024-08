Lego: Kostenlose Minifigur und neue Mario-Sets zur Gamescom

Unter dem Motto „Your Game, Your Build“ ist Lego mit einem großen Messestand auf der Gamescom vertreten. Entgegen früherer Vermutungen werden dort jedoch nicht die neuen Videospiele Lego Batman 4 oder Horizon Adventures gezeigt, sondern klassische Klemmbausteine. Denn auch hier ist Lego im Gaming-Bereich bestens aufgestellt. So gibt es Sets zu Animal Crossing, Fortnite oder Super Mario. Und nun erstmals auch zu Mario Kart.

Neue Mario Kart Sets zur Gamescom

Lego Sets rund um Super Mario gibt es schon seit einigen Jahren. Zum Beispiel eine riesige Bowser-Statue. Erstmals bekommt auch das beliebte Videospiel Mario Kart eigene Sets. Gleich sechs verschiedene Karts hat man im Angebot. Und jedes Fahrzeug kommt mit funktionierenden Reifen und liebevollen Extras wie Bananen und Panzern. So kannst du die virtuellen Arcade-Rennen erstmals auch in Echt nachspielen.

72031 Mario Kart Yoshi Bike (14,99 Euro – 133 Teile)

72032 Standard Kart (19,99 Euro – 174 Teile)

72033 Donkey Kong & DK Jumbo (34,99 Euro – 387 Teile)

72034 Baby Mario vs Baby Luigi (29,99 Euro – 321 Teile)

72035 Toad´s Garage (39,99 Euro – 390 Teile)

72036 Baby Peach Grand Prix Set (79,99 Euro – 823 Teile)

72031 Mario Kart Yoshi Bike Quelle: Lego 72032 Standard Kart Quelle: Lego 72033 Donkey Kong & DK Jumbo Quelle: Lego 72034 Baby Mario vs Baby Luigi Quelle: Lego 72035 Toad´s Garage Quelle: Lego 72036 Baby Peach Grand Prix Set Quelle: Lego

Preislich liegen die Sets bei 14,99 bis 79,99 Euro und enthalten ein bis drei Karts. Bei Toad´s Garage kannst du selbst kreativ werden und an deinem Kart herumschrauben. Und das große Grand Prix Set kommt mit Absperrungen und einem großen Starttor. Alle Sets sind ab Anfang 2025 erhältlich.

Kostenlose Lego Minifigur abstauben

Auf Minifiguren rund um Super Mario verzichtet Lego bei den neuen Kart-Sets leider. Hier gibt es jedoch Neuheiten aus dem Fortnite-Franchise. Die neuen Fortnite Sets starten Anfang Oktober in den Handel – und die erste der neuen Minifiguren gibt es für alle Messebesucher kostenlos. Zumindest einen Gutschein dafür.

So werden am Infostand für das Lego Insider Programm kostenlose Tüten verteilt. In diesen befindet sich unter anderem ein Gutschein für eine Fortnite-Minifigur. Die Figur kannst du dir im Lego Store in der Kölner Innenstadt abholen.