Zwar gehört Honda mit rund 7.000 Pkw-Neuzulassungen im vergangenen Jahr zu den kleineren Herstellern am deutschen Markt, in Zukunft möchte der japanische Fabrikant aber stark wachsen. Und dabei auch von der Verkehrswende hin zu E-Mobilität profitieren. Auf der CES 2025 in Las Vegas wurden jetzt mit dem Honda 0 Saloon und dem Honda 0 SUV zwei neue Konzeptautos präsentiert. Sie sollen zeigen, wie sich der Hersteller das E-Auto der Zukunft vorstellt. Im Jahr 2026 sollen bereits die passenden Serienfahrzeuge erscheinen.

Honda 0 Saloon: Mehr Sportwagen als klassisches E-Auto

Besonders flach aufgestellt ist der Honda 0 Saloon, der eine Weiterentwicklung des schon vor einem Jahr präsentierten Honda Saloon Concept darstellt. Mit dem Fokus auf eine besonders an der Front sportliche Optik soll sich der Wagen als Flaggschiff in der kommenden E-Auto-Familie des Herstellers stark von konventionellen Elektroautos unterscheiden. Würde das Heck nicht steil, sondern flacher abfallen, könnte das Auto fast als Neuinterpretation eines Sportwagens durchgehen. Andererseits erlaubt das gewählte Design mehr Platz im Innenraum – besonders in der zweiten Sitzreihe. Praktisch auch: Der Honda 0 Saloon soll in der Lage sein, auf Basis von Level 3 autonom zu fahren.

Ein langgezogenes Heck soll beim Honda 0 Saloon für viel Platz im Innenraum sorgen.

Honda 0 SUV: Fast schon ein Kastenwagen

In der Klasse der mittelgroßen vollelektrischen SUVs wird der Honda 0 SUV platziert. Der Wagen basiert auf dem Konzeptmodell Space Hub, das vor einem Jahr ebenfalls auf der CES seine Premiere zelebrierte. Für den Fahrer soll sich das neue E-Auto durch ein außergewöhnlich klares und uneingeschränktes Sichtfeld auszeichnen, wie es in einer Mitteilung heißt. Einen hohen Fahrkomfort möchte man durch eine präzise Stabilisierungssteuerung erreichen, die auf verschiedenen Fahrbahnoberflächen für dynamische Fahreigenschaften sorgt. Beim Exterieur fällt besonders das nahezu senkrecht abfallende Heck auf. Hier verzichtet der Hersteller wohl wie im Polestar 4 (Test) auf eine Heckscheibe. Stattdessen sorgt eine Kamera in Kombination mit einem digitalen Rückspiegel für den Blick nach hinten.

Empfohlener redaktioneller Inhalt Dieser externe Inhalt von YouTube ergänzt den Artikel. Du hast die Wahl, ob du diesen Inhalt laden möchtest. Externer Inhalt

Das Serienmodell des Honda 0 Saloon soll 2026 zuerst auf dem nordamerikanischen Markt erscheinen und später auch auf dem globalen Markt einschließlich Japan und Europa eingeführt werden. Nach dem gleichen Muster soll die Einführung des Honda 0 SUV vonstattengehen. Zu möglichen Preisen gibt es zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch keine Informationen. Beide Fahrzeuge sind mit Asimo OS ausgestattet, einem neuen Betriebssystem, das Robotertechnologien mit modernen KI-Technologien kombiniert. Eine Aufladung von 15 auf 80 Prozent soll an einer Schnellladesäule bei beiden E-Autos nur 10 bis 15 Minuten dauern.