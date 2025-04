Hyundai: Angriff mit neuem E-Auto und Brennstoffzellen-SUV

Als „heißen Feger“ haben wir den Hyundai IONIQ 6 im Test bezeichnet. Und mit einer optischen Auffrischung an der Front und am Heck wird das windschnittige E-Auto jetzt noch attraktiver. Mit dem Facelift ändert sich primär das äußere Erscheinungsbild. Unter anderem durch eine erhöhte Motorhaube und eine etwas verlängerte Form. Zudem kommt am Heck ein verlängerter Spoiler zum Einsatz, an der Front sind schmalere Tagfahrleuchten und Scheinwerfer in die Karosserie integriert. Der Antrieb bleibt hingegen im Vergleich zum Vorgänger gleich.

Der Hyundai IONIQ 6 kommt auch als N-Line-Modell

Neben dem jetzt auf der Seoul Mobility Show 2025 präsentierten neuen Modell des IONIQ 6 bekommt das E-Auto aber auch Zuwachs mit Blick auf eine weitere Ausstattungsvariante. Demnächst wird es nämlich auch den Hyundai IONIQ 6 N Line zu kaufen geben. Dabei handelt es sich um eine sportlichere, leistungsfähigere Version des Autos, dessen Stoßfänger vorn und hinten stärker ausgeformt sind.

Der Hyundai IONIQ 6 (2025) wird deutlich sportlicher.

Als neues Topmodell mit noch mehr Leistung soll wiederum der jetzt ebenfalls angekündigte Hyundai IONIQ 6 N für Aufsehen sorgen, dessen Enthüllung für Juli dieses Jahres eingeplant ist. Technische Details werden erst dann veröffentlicht.

Hyundai Nexo (2025): Wasserstoff als Antrieb ist gesetzt

Auch wenn Wasserstoff-Autos noch nicht weit verbreitet sind, bleibt Hyundai auch hinsichtlich dieses Antriebs am Ball. Unterstrichen wird das mit der zweiten Generation des Hyundai Nexo, die der Hersteller sieben Jahre nach der ersten Variante jetzt mit 1.000 Kilogramm Anhängelast an den Start schickt. Die Optik: sehr viel wuchtiger und ziemlich kantig. „Art of Steel“ nennt der Hersteller die neue Designsprache, die gleichermaßen die Stärke, aber auch die Formbarkeit von Stahl unterstreichen soll. Der Innenraum wird dominiert von zwei 12,3 Zoll großen Bildschirmen, die zu einem Curved-Display zusammengefasst sind. Auch ein Head-up-Display ist nutzbar.

SUV in sehr markantem Design: der Hyundai Nexo (2025).

Und auch unter der Haube hat sich bei dem 4,75 Meter langen, 1,87 Meter breiten und 1,64 Meter hohen SUV mit viel neuer Technik einiges getan. Die Leistung liegt jetzt bei 190 kW (258 PS), was dafür sorgt, dass der Sprint von 0 auf 100 km/h in 7,8 Sekunden zu schaffen ist. Bisher waren es 9,2 Sekunden. In der Spitze ist bei 179 km/h Schluss. Die in Aussicht gestellte Reichweite sinkt allerdings etwas. Von bisher 666 Kilometer auf jetzt 654 Kilometer. Den Radstand gibt Hyundai mit 2,79 Metern an, das Kofferraumvolumen lässt sich von 993 auf bis zu 1.719 Liter steigern. Der Preis: noch geheim! Mit Blick auf den Preis des Vorgängers sollte es aber bei mindestens rund 75.000 Euro losgehen.