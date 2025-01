Afeela 1: Sony und Honda verraten Preis ihres Multimedia-Autos

Bereits im Jahr 2023 war der Afeela 1 zum ersten Mal auf der CES in Las Vegas zu sehen. Schon damals hatten wir uns auf dem Messegelände einen ersten Eindruck von der viertürigen Limousine mit 40 Kameras und Sensoren für autonomes Fahren auf Basis von Level 2+ machen können. Jetzt, zwei Jahre später, steht das E-Auto in einer seriennahen Fassung zur Verfügung, um in wenigen Wochen in den USA in den Verkauf zu gehen. Es hat sich äußerlich kaum verändert und stellt im Innenraum eine wahre Displayflut zur Verfügung.

Honda und Sony bauen E-Auto der oberen Mittelklasse

Während Honda in seinem Werk in Ohio den Bau der Fließheck-Limousine übernimmt, kümmert sich Sony um all das, was mit Sensorik inklusive 5G-Kommunikation und Unterhaltung im Innenraum zu tun hat. Der erste Eindruck in Las Vegas offenbart eine hochwertige Innenausstattung und viel Multimedia inklusive Gaming am Steuer. Auffällig ist das große Panoramadisplay, das von Tür zu Tür reicht. Auch für Personen in der zweiten Sitzreihe sind in die Vordersitze montierte Monitore vorgesehen, damit auf keiner Fahrt Langeweile aufkommt. Die Expertise von Sony wird an dieser Stelle deutlich. Ebenfalls erfreulich: ein Radstand von 3 Metern, der für viel Platz im Innenraum sorgt.

Reichlich Display-Fläche im Cockpit des Afeela 1. Und ein futuristisches Lenkrad für Steer-by-Wire. Auch in der zweiten Sitzreihe ist über Extra-Monitore für Unterhaltung gesorgt.

Aus technischer Sicht bietet das 4,92 Meter lange Auto für bis zu fünf Personen einen Allradantrieb mit einer Leistung von jeweils 180 kW (245 PS) an beiden Achsen. Ein Fahrwerk mit Luftfederung soll für eine ordentliche Portion Fahrkomfort sorgen. Der Lithium-Ionen-Akku (91 kWh) ermöglicht nach amerikanischem EPA-Standard eine Reichweite von rund 480 Kilometern. Er ist an einer Wallbox mit bis zu 11 kW aufladbar. Wer eine Schnellladesäule ansteuert, soll unter optimalen Bedingungen eine Ladeleistung von immerhin bis zu 150 kW abrufen können. Das ist für ein neues Fahrzeug dieser Klasse streng genommen aber recht wenig.

Was kostet der Afeela 1?

Bleibt nur noch eine Frage: Was soll der Afeela 1 von Sony Honda Mobility (SHM) überhaupt kosten. Und an dieser Stelle scheinen sich Sony und Honda ein wenig zu verrennen. Denn für das neue Elektroauto mit 19-Zoll-Bereifung setzen die beiden Großkonzerne schon für die Basisversion Origin einen Preis von rund 90.000 US-Dollar an. Dafür bekommt man auch einen Porsche. Ob das von Erfolg gekrönt sein kann, wird sich zeigen müssen.

Der Afeela 1 von Sony und Honda auf der CES 2025.

Fragwürdig ist eine solche Preisstrategie aber allemal. Auch wenn das Auto in einem ersten Schritt ab Mitte 2026 nur in den USA, speziell für eine gut betuchte Kundschaft in Kalifornien, ausgeliefert werden soll. Dann übrigens als sogenannte Signature Edition, ausgestattet unter anderem mit 21-Zoll-Felgen, für mindestens 102.900 Dollar. Die günstigere Basisversion soll erst ab 2027 zu ersten Kunden kommen. Ob eines Tages auch ein Verkauf in Deutschland starten wird, ist nicht klar.