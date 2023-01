Jetzt machen sie ernst: So sehen Sonys Auto-Pläne aus

Auf der CES 2020 und 2022 hat Sony erste Konzepte für sein eigenes elektrifiziertes Auto vorgestellt. Vor einem Jahr wurden die Japaner dafür noch belächelt. Ein Konzept ist zwar mehr als ein Gerücht und insofern schien das Sony-Auto realistischer als ein Auto von Apple. Um auf dem hart umkämpften Auto-Markt zu bestehen, braucht es aber mehr als nur ein Konzept und ein paar ambitionierte Ideen.

Sony stellt E-Auto-Marke Afeela vor

Nur ein Jahr später hat Sony den nächsten Schritt gemacht und rollt einen ersten Prototyp in Las Vegas auf die Bühne. Zusammen mit Honda hat Sony zuerst das Unternehmen Sony Honda Mobility gegründet und dann die Automarke Afeela entwickelt. Die viertürige Limousine ist mit 45 Sensoren und reichlich Displays ausgestattet.

Im Mittelpunkt des Fahrzeugs steht eine große Mittelkonsole. Die Stoßstange soll ebenfalls über ein Display Informationen an die Außenwelt übermitteln. Der Afeela-Antrieb ist elektrisch und autonomes Fahren soll bis Level 3 möglich sein. Im Stop-and-Go-Verkehr können Fahrer also die Hände vom Steuer nehmen.

Die Linien sind dabei klar gezeichnet und es gibt wenig Schnörkel oder Besonderheiten. Auffällig sind jedoch die kleinen „Spiegel“ für die Kameras und das flach abfallende Heck. In der Front gibt es derweil eine Displayfläche, die mit anderen Verkehrsteilnehmern kommunizieren soll.

Afeela: Neue E-Auto-Marke von Sony und Honda

Bestellungen für die Fahrzeuge will Sony in Nordamerika ab 2025 entgegennehmen, geliefert werden soll ab 2026. An dem sportlichen Zeitplan lässt sich erkennen, dass die andere Hälfte des Joint-Ventures mit Honda ein etablierter Autohersteller ist. Auch bei den weiteren Partnern des Projekts umgibt man sich mit Exzellenz.

Für das Entertainment ist Epic Games mit an Bord, deren Unreal Engine die nötige Power liefern soll. Die Grafikengine soll auch die Benutzeroberflächen sowie Systeme für Kommunikation und Sicherheit unterstützen. Die Prozessoren des Sony-Autos werden von Qualcomm geliefert, die mit ihrer Snapdragon-Serie für ausreichend Rechenpower und das digitale Chassis stehen.