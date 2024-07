Renault-Chef zählt E-Autos an: "Nicht alles auf eine Farbe setzen"

Renault ist einer der namhaften Pkw-Hersteller aus Europa, der einen starken Fokus auf die Elektromobilität legt. Und als einer der wenigen Hersteller setzt der französische Konzern auch auf erschwingliche E-Autos. Eindrucksvoll wurde das in der Vergangenheit schon mit dem Renault Zoe unter Beweis gestellt. Und auch der neue R5 hat das Zeug, eine starke Nachfrage zu erfahren. Der elektrifizierte Twingo, den Renault ab Sommer 2025 für unter 20.000 Euro anbieten möchte, ohnehin.

Renault-Chef bedauert das Aus der E-Auto-Kooperation mit VW

Doch nicht alles läuft, wie geplant. Eine Kooperation mit Volkswagen, einen Stromer für unter 20.000 Euro zu entwickeln, ist überraschend gescheitert. Nicht an Renault, sondern weil Volkswagen lieber in Eigenregie ein günstiges E-Auto entwickeln möchte. Renaults Konzernchef Luca de Meo versteht das plötzliche Aus der angedachten Zusammenarbeit bis heute nicht, wie er jetzt in einem Gespräch mit dem Handelsblatt und drei weiteren europäischen Zeitungen sagte: „Die Kooperation mit VW wäre eine Chance gewesen, die Fixkosten zu teilen, größere Mengen zu erreichen.“ Es sei ein starkes Symbol gewesen, „wenn sich zwei große europäische Traditionskonzerne bei dieser Revolution zusammengeschlossen hätten.“

Trotzdem glaubt er an die Wende hin zur E-Mobilität. Fordert aber auch eine Transformation mit Augenmaß. „Wir brauchen etwas mehr Flexibilität“, sagte der Manager mit Blick auf strenge, von der EU aufgestellte Regeln. Derzeit sei man nicht auf Kurs, bis Mitte des nächsten Jahrzehnts 100 Prozent bei vollelektrischen Fahrzeugen zu erreichen. Insbesondere Hybridfahrzeugen, möglicherweise betrieben mit E-Fuels, müsse man eine Chance am Markt geben. Nur mit Technologieoffenheit sei eine Wende zur E-Mobilität zu erreichen. „Wenn man Roulette spielt, sollte man nicht alles auf eine Farbe setzen“, mahnt de Meo. Elektroautos seien „nur eine der Lösungen“.

Transformation zur E-Mobilität benötigt mindestens 20 Jahre

Der Renault-Chef ist überzeugt, dass der Elektrifizierung des Automobils zum Fortschritt gehört. Dieser Fortschritt benötige aber Zeit. Um eine vollständige Transformation zur E-Mobilität zu vollziehen, brauche es mindestens 20 Jahre. Klappen könne die Wende aber nur, wenn die Kunden von den Autoherstellern auch mitgenommen würden. „Wir müssen die Kosten (…) senken und die Ladeinfrastruktur viel schneller ausbauen. Auch grüner Strom muss günstiger zur Verfügung stehen.“