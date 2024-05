VW schafft Klarheit: Günstige E-Autos kommen!

Die Überraschung war groß, als vor wenigen Tagen bekannt wurde, dass Volkswagen den Plan begräbt, zusammen mit Renault ein E-Auto für unter 20.000 Euro zu entwickeln. Jetzt wird klar, warum. Der Wolfsburger Automobilkonzern verfolgt präzise Pläne, selbst mehrere Stromer in diesem Preissegment zu entwickeln und in den Verkauf zu bringen. So möchte man das Markenversprechen, Elektromobilität für alle anzubieten, untermauern. Bis es so weit ist, muss aber noch einige Zeit vergehen.

VW: E-Autos für unter 20.000 Euro aus Europa

Denn die Weltpremiere des ersten Elektroautos für unter 20.000 Euro plant die Volkswagen Group frühestens im Jahr 2027 zu feiern. Für VW-Gruppenchef Oliver Blume ist das neue Projekt der Weg hin zur „elektrischen Einstiegsmobilität aus Europa für Europa.“ Bei mindestens zwei Marken des Konzerns sei demnach mit einem Unter-20.000-Euro Auto mit E-Antrieb zu rechnen. Dem Vernehmen nach nicht nur bei VW, sondern auch bei Skoda. „Trotz günstigem Preis werden wir mit unseren Elektroautos Maßstäbe im Einstiegssegment setzen bei Technologie, Design, Qualität und Kundenerlebnis“, weiß VW-Markenchef Thomas Schäfer in perfektem Marketing-Deutsch in einer Konzernmitteilung zu berichten.

Gleichzeitig mahnt Schäfer aber auch an, dass Volkswagen Hilfe benötige. Denn die Aufgabe, ein E-Auto für unter 20.000 Euro zu entwickeln, sei aufgrund der steigenden Energie-, Material und Rohstoffkosten anspruchsvoller geworden. „Klar ist: Elektromobilität aus Europa für Europa kann nur mit Unterstützung der Politik und konkurrenzfähigen Rahmenbedingungen gelingen.“ Damit spielt der Manager unter anderem auf die staatlichen Subventionen Chinas an, die in den vergangenen Jahren zahlreiche Automarken haben neu entstehen lassen und für reichlich neue Konkurrenz sorgen. Auch in Europa, wo BYD die Einführung eines Billig-Stromers vorbereitet.

Nächster Schritt: Elektroautos für unter 25.000 Euro

Schon jetzt arbeitet Volkswagen daran, bis Ende 2025 Elektroautos für unter 25.000 zu präsentieren. Geplant sind hier zwei neue Kompaktwagen, einer von VW und einer von Cupra, sowie zwei kleine SUVs, je einer von Skoda und einer von VW. Alle vier Fahrzeuge werden in Spanien gebaut. Wichtig dabei ist, zu verstehen, dass höchstwahrscheinlich nur die Basismodelle ohne viele Extras für unter 25.000 Euro zu haben sein werden. Ähnlich dürfte es bei den E-Autos aussehen, die unter 20.000 Euro kosten sollen. Bei Volkswagen dürfte der Einstiegsstromer den Namen ID.1 tragen.