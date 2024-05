BYD: Wann kommt das günstige E-Auto nach Deutschland?

Ein E-Auto kostet bereits in der Grundausstattung meist mehr als ein einfacher Verbrenner. Größenteils liegt dies jedoch an der Antriebsbatterie. „Build Your Dreams“, auch bekannt als BYD, ist ein chinesischer Automobil- und Akkuhersteller. Das Unternehmen sorgt jetzt für riesiges Aufsehen, denn ihr günstigstes E-Auto kommt bald nach Europa und wird somit dann auch hierzulande verkauft.

BYD Seagull: Startpreis in Europa wird steigen

In einem Interview mit dem Wirtschaftsmagazin „Capital“ betont Penny Peng, Marketingchefin von BYD Europa: „Wir planen im kommenden Jahr das B-Segment zu bringen“. Hierzu zählen jegliche Pkw-Modelle, die der Fahrzeugklasse Kleinst-, Klein- und Kompaktwagen angehören. Der BYD Seagull, ein vollelektrischer Kompakt-Flitzer, ist schon jetzt auf Chinas Straßen unterwegs. Er verfügt über einen 75-PS-starken Frontantrieb, der ein maximales Drehmoment von 135 Nm leistet. Seine Höchstgeschwindigkeit ist auf 130 km/h begrenzt.

Abhängig von der gewählten Ausstattung liegt seine Reichweite zwischen 300 und 400 Kilometern. In China hat der Seagull einen Startpreis von umgerechnet knappen 10.000 Euro. Einem Bericht des US-amerikanischen Magazins Bloomberg wird das Basismodell in Europa mehr kosten. Grund hierfür sind die Zollgebühren und lokale Normen. Voraussichtlich steigt dieser dann auf rund 20.000 Euro. Die europäische Markteinführung erfolgt 2025.

Andere Variante des E-Autos für Europa

Der BYD Seagull ist zurzeit 3,78 Meter lang. Aufgrund von strengeren Vorgaben der Euro-NCAP-Organisation dürfte die europäische Version des kleinen Stromers größer ausfallen. Bereits bei der Einführung des BYD Dolphins war die europäische um gute 22 Zentimeter größer als die chinesische. Der chinesische Hersteller zeigt mit dem Seagull, dass E-Mobilität auch günstig geht.