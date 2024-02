BYD Dolphin Mini: Auf dieses E-Auto wartet ganz Europa

Deutschland darf sich offenbar auf einen neuen elektrischen Kleinwagen freuen: den BYD Dolphin Mini. Zwar gibt es von dem schnell wachsenden chinesischen Hersteller noch keine offiziellen Informationen, die E-Auto-Journalistin Vanessa Lisa Oelmann berichtet aber bei X (ehemals Twitter), dass sie eine entsprechende Information von zwei verschiedenen BYD-Händlern erhalten habe. Derzeit werde die europäische Markteinführung des rund 1,2 Tonnen leichten Pkw vorbereitet.

BYD Dolphin Mini alias BYD Seagull

Das in Asien auch als BYD Seagull (Möwe) bekannte E-Auto gehört der Klasse der Kleinstwagen an. Er wird seit knapp einem Jahr gebaut und bietet über einen Frontantrieb 55 kW (75 PS) Leistung bei einem maximalen Drehmoment von 135 Nm. Die Höchstgeschwindigkeit ist auf 130 km/h begrenzt, die Reichweite liegt nach chinesischer CLTC-Norm bei 305 Kilometern mit 30 kWh großer Lithium-Eisenphosphat-Batterie und 405 Kilometern mit 39 kWh großem Akku. In einem Beitrag bei X stellt BYD selbst sogar bis zu 427 Kilometer Reichweite in Aussicht. Die Aufladung von 30 auf 80 Prozent Akkukapazität soll demnach in 29 Minuten gelingen.

Gedacht ist der BYD Seagull primär für den Einsatz in der Stadt. Trotz seiner kompakten Abmessungen, der Viersitzer ist bei einem Radstand von 2,50 Metern nur 3,78 Meter lang und 1,72 Meter breit, ist er mit vier Türen und einer Heckklappe ausgestattet. Wenn man so will, ist der Wagen also genau jenes Elektroauto für Einsteiger, das man sich auch von deutschen Herstellern wie Volkswagen wünschen würde.

Beachtlich ist aber nicht nur sein knuffiger Formfaktor, sondern auch sein Preis. In China wird das Elektroauto nämlich ab umgerechnet rund 10.000 Euro angeboten. Dieser Preis wird in Europa nicht zu halten sein, aber dass es den BYD Dolphin Mini auch hierzulande zu einem Preis zwischen 20.000 und 30.000 Euro zu kaufen geben wird, gilt als sicher.

NCAP-Crashtest setzt Modifizierungen am Fahrzeug voraus

Für den europäischen Markt wird übrigens über eine modifizierte Variante des BYD Dolpin Mini spekuliert. Insbesondere die Frontpartie soll etwas länger ausfallen, um im hierzulande renommierten NCAP-Crashtest besser dazustehen. Dann im Falle eines Unfalls wäre so ein größerer Fußgängerschutz gegeben. Denn eines möchte BYD wohl unter allen Umständen vermeiden: ein ähnlich schlechtes Ergebnis wie einst beim Dacia Spring. In der Endabrechnung gab es 2021 nur einen statt der möglichen fünf Sterne.