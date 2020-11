Renault Twingo Electric: Preis für den City-Flitzer steht fest

Das neue Elektroauto des französischen Herstellers bietet eine Leistung von 60 kW beziehungsweise 82 PS bei einem maximalen Drehmoment von 160 Newtonmetern. Der Elektromotor ist im Heck des Fahrzeugs verbaut und sorgt dafür, dass gemäß WLTP-Standard eine Reichweite von bis zu 250 Kilometern im Stadtverkehr möglich ist. Bezieht man auch Autobahn-Kilometer mit ein, sind es hingegen nur 180 Kilometer. Das ist vergleichsweise wenig, ja. Aber für den primären Zweck eines City-Mobils, das der Renault Twingo ja ist, gestaltet sich die Reichweite als durchaus ausreichend.

Renault Twingo Electric – Jetzt wird’s elektrisch

Im energiesparenden „Eco“-Fahrprogramm, das die Leistungsabgabe des Elektromotors sowie die Höchstgeschwindigkeit verringert und sich per Tastendruck an der Mittelkonsole aktivieren lässt, ist eine gemischte WLTP-Reichweite von rund 225 Kilometern möglich, verspricht Renault. Ohne Eco-Modus sind bis zu 190 Kilometer drin. Im Stadtverkehr – und dafür ist der Wagen primär gedacht – ist mittels Rekuperation eine Reichweite von bis zu 270 Kilometern möglich.

Wie der Renault Zoe lässt sich auch der Twingo Electric in einem so genannten B-Modus fahren. Dabei stehen drei Rekuperationsstufen zur Verfügung. In der höchsten Stufe in es möglich, den Twingo Z.E. mit nur einem Pedal zu fahren. Das Auto bremst in den meisten Fällen selbständig, wenn du den Fuß vom Gas nimmst. Eine Betätigung der Bremse ist nicht notwendig. Da der Elektromotor des Twingo Z.E. beim Rekuperieren wie ein Generator wirkt, der Strom in den Akku einspeist, bringt die konsequente Nutzung des B-Modus wie erwähnt auch Reichweitenvorteile. In der niedrigsten Stufe fällt die Bremswirkung beim Loslassen des Fahrpedals zugunsten eines harmonischen flüssigen Fahrerlebnisses entsprechend gering aus. Dann sind auch die Reichweitenvorteile nicht so groß.

Für den Stadtverkehr gemacht

Die Beschleunigung von 0 auf 50 km/h gelingt dem Fünftürer nach Herstellerangaben in 4,2 Sekunden. Um auf 100 km/h zu beschleunigen, vergehen 12,6 Sekunden. Du darfst also vor allem bei Überlandfahrten oder auf der Autobahn keine Sprint-Wunder von dem Fahrzeug erwarten. In der Spitze sind 135 km/h mit dem Renault Twingo Electric möglich.

Um die wassergekühlte 21,3-kWh-Batterie von LG Chem von 0 auf 80 Prozent zu laden, vergehen zwischen 13,5 Stunden an der Haushaltssteckdose und etwas mehr als 60 Minuten an einer 22-kW-Ladesäule. Der Zugang zum Stromanschluss für den Ladeprozess befindet sich dort, wo bei den Benzinvarianten des neuen Twingo die Tankklappe zu finden ist. Verbaut ist der Energiespeicher unter dem Fahrer- und Beifahrersitz.

Abhängig davon, für welche Ausstattungsvariante du dich entscheidest, verfügt der Twingo Electric auch über das Online-Multimediasystem Easy Link mit einem 7-Zoll-Touchscreen. Hier kannst du nicht nur Navigationsfunktionen nutzen, sondern auch die nächstgelegenen Ladestationen anzeigen lassen, um dein E-Auto aufzuladen. Zudem ist über das Display eine Smartphone-Integration per Apple CarPlay oder Android Auto möglich.

Äußere Kennzeichen sind unter anderem blaue Zierelementen an den Radnabenabdeckungen oder Felgen. Hinzu kommen blaue Stripings an den Fahrzeugflanken, die die Konturen der Schulterlinie betonen. An den Spangen des Kühlergrills findet sich das typische blaue Dekor ebenfalls. Den individuellen Auftritt der batterieelektrischen Variante komplettiert der Schriftzug „Z.E. Electric“ an B-Säulen und Heckklappe.

Was kostet der Renault Twingo Electric?

Das neue Elektroauto kommt erst zum Jahreswechsel 2020/2021 nach Deutschland in den Handel. Und zwar zunächst als Sondermodell „Vibes“. Der Preis liegt bei knapp 25.700 Euro, lässt sich aber über den Umweltbonus auf knapp 15.700 Euro drücken. Die Serienversion des Twingo Electric soll zu einem späteren Zeitpunkt verfügbar sein. Die Fertigung erfolgt im slowenischen Novo Mesto, wo auch die Benzinvarianten des City-Cars gebaut werden. Den Antriebsstrang baut Renault allerdings im französischen Cléton.