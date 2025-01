Neuer Trend: Saugroboter werden jetzt zu Roboter-Butlern im Haushalt

Saugroboter haben sich in den vergangenen Jahren stetig weiterentwickelt. Die Navigation ist zuverlässiger geworden und erkennt Hindernisse, die Wischfunktion wird immer besser und Service-Stationen entleeren nicht nur automatisch den Staubbehälter, sondern füllen auch Wasser nach und waschen die Wischpads, alles vollkommen automatisch. Im Jahr 2025 lässt sich ein neuer Trend erkennen: So werden Saugroboter immer mehr zum umfassenderen Helfern im Haushalt, auch abseits vom Staubsaugen und Wischen.

Saugroboter werden zum Roboter-Buttler

Roborock hat es vorgemacht und kürzlich den ersten Saugroboter mit integriertem Greifarm vorgestellt. Dieser kann Hindernisse beim Staubsaugen kurzzeitig aus dem Weg räumen oder gar beim Aufräumen von herumliegenden Socken und Co. helfen. Noch einen Schritt weiter geht nun SwitchBot. Auf der CES, einer der größten Technik-Messen der Welt in Las Vegas, stellt der Hersteller den „Multitasking Household Robot“ vor. Ein Saugroboter mit jeder Menge Zusatzfunktionen für den Haushalt.

Bei dem Saugroboter selbst handelt es sich um den SwitchBot K20+ Pro. Ein Mittelklasse-Modell inklusive Service-Station, welches bereits 2024 auf den Markt gekommen ist. Zusammen mit mehreren Erweiterungen soll der Saugroboter weit mehr erledigen, als nur zu staubsaugen.

Das kann der Multitasking Household Robot von SwitchBot

Um den Saugroboter zum Roboter-Butler zu machen, stattet SwitchBot diesen mit einem motorisierten Aufsatz aus. Dieser ist höher als der Saugroboter, sodass dieser bei Bedarf darunter fahren und den Aufsatz mitnehmen kann.

So sieht der neue Saugroboter von SwitchBot mit seinen Aufsätzen aus

Auf dem Aufsatz lassen sich die unterschiedlichsten Dinge montieren. Beispielsweise ein Ventilator, welcher einem an heißen Tagen automatisch folgen kann. Oder ein langes Stativ mit Tablet-Halter für alle, die schon immer einmal das Mobile Virtual Presence Device aus der Fernsehserie Big Bang Theorie nachbauen wollten.

Außerdem zeigt man den motorisierten Aufsatz ausgestattet mit einem mobilen Luftreiniger, einem Tablet zum Liefern von Lebensmitteln und anderen Gegenständen und mit einer Überwachungskamera. Mit dieser kann der Saugroboter bei Abwesenheit durch die Wohnung patrouillieren und nach dem Rechten sehen, ohne dass die komplette Wohnung dauerhaft mit Kameras ausgestattet werden muss.

Der SwitchBot Saugroboter transportiert einen Wäschekorb

Auch lassen sich eigene Gegenstände auf dem motorisierten Aufsatz befestigen. Hier zeigt SwitchBot in seiner Präsentation einen Wäschekorb, sodass dir der Saugroboter beim Einsammeln der Wäsche hinterherfahren kann. In dem Aufsatz sind mehrere Ports für Stromversorgung sowie Halterungen zum Befestigen von Gegenständen integriert. So sollen bei den Einsatzmöglichkeiten keine Grenzen gesetzt sein. Auch kann ein Saugroboter mit mehreren Aufsätzen kombiniert werden und beispielsweise den Luftreiniger von Raum zu Raum bringen und dazwischen mit der Kamera nach deinen Haustieren sehen.

Das Haustier immer im Blick: SwitchBot mit Kamera-Add-on

Preis und Erscheinungsdatum nennt SwitchBot bisher nicht. Dafür bestätigt man, dass der Roboter vollen Matter-Support bietet und somit auch ohne Zubehör in den Smart Home Apps von Apple und Google funktionieren wird.