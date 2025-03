Brutales Action-RPG ist nur diese Woche kostenlos

Der Epic Games Store schenkt dir jede Woche eine Videospiel-Vollversion. Nachdem du dir das Spiel einmal kostenlos gesichert hast, musst du auch in Zukunft nicht dafür zahlen. Dazu reicht es, das Spiel deinem Account hinzuzufügen. Ein Konto zu erstellen, ist ebenfalls kostenlos. Heute kannst du dir ein brutal schweres Action-Game sichern, das an Dark Souls und Elden Ring erinnert. Das Spiel bleibt eine Woche lang im Angebot und jeden Donnerstag um 17:00 Uhr wird gewechselt.

Diese Woche kostenlos im Epic Games Store

Mortal Shell

Diese Woche kannst du dir ein anspruchsvolles Action-Rollenspiel kostenlos im Epic Games Store sichern. Dabei handelt es sich um „Mortal Shell„, das dich wahrlich in den Wahnsinn treiben wird. In diesem Spiel kennen deine Gegner nämlich keine Gnade und greifen dich mit allem an, was sie haben. Deine einzige Aufgabe ist es, siegreich aus den Kämpfen zu kommen.

Mortal Shell ist aufgrund der brutalen Action erst ab 16 Jahren freigegeben. Normalerweise kostet dich das Spiel außerdem 30 Euro, doch diese Woche kannst du es dir kostenlos herunterladen.

Mortal Shell im Epic Games Store.

World of Warships – Anniversary Party Favor

Diese Woche feiert das beliebte „World of Warships“ seinen Geburtstag. Der Epic Games Store schenkt dir zu diesem Anlass ein Bundle mit exklusiven Gegenständen. Mit dabei sind nicht nur Erfahrungspunkte und ein Hafenplatz, sondern auch ein japanischer Cruiser und zahlreiche Boni.

Nächste Woche kostenlos im Epic Games Store

Jurassic World Evolution 2

Nächste Woche kannst du dir ein absolutes Highlight komplett kostenlos sichern. Dabei handelt es sich um „Jurassic World Evolution 2„, die Fortsetzung des grandiosen Dino-Games, das auf den Jurassic World Filmen basiert. In diesem Spiel dreht sich alles darum, deinen eigenen Dino-Park zu errichten und für das Wohlbefinden deiner Dinos und die Sicherheit deiner Gäste zu sorgen.

Jurassic World Evolution 2 punktet mit toller Grafik, grandiosem Gameplay und jeder Menge Freiheit. Mich persönlich konnte das Spiel bereits überzeugen. Noch dazu kostet es dich normalerweise 60 Euro, ist allerdings nächste Woche kostenlos verfügbar.