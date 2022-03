Call of Duty: Warzone - Dieses Spiel kommt bald auf dein Handy

Call of Duty: Warzone war ursprünglich die Antwort von Activision auf beliebte Battle Royale Titel wie Fortnite und PUBG. Mittlerweile ist das Spiel eigenständig erfolgreich und soll nun auch für mobile Endgeräte herauskommen.

Was ist Call of Duty: Warzone?

Eines der Alleinstellungsmerkmale von Call of Duty: Warzone ist, dass es nicht nur zwischen mehreren Plattformen Kompatibilitäten bietet. Das Spiel kann, anders als die meisten Battle Royale Games, auch verschiedene Spiele miteinander verbinden. Dazu gehören Call of Duty: Vanguard, Black Ops: Cold War und die 2019er Version von Call of Duty: Modern Warfare. Indem es die verschiedenen Domains in einem Spiel vereint, schafft Call of Duty: Warzone eine einzigartige Vermischung diverser Games. Der Shooter ist außerdem komplett kostenlos. Dies bringt auch neue Spieler in die Welt von Call of Duty, welche hier ihren Einstieg finden. Das Spiel kann auf der offiziellen Website von jedem Spieler über 18 heruntergeladen werden.

Bereits jetzt können Gamer auf verschiedenen Konsolen miteinander spielen. Das Team hinter dem Shooter möchte nun jedoch ein weiteres Gerät mit einbeziehen. Nach dem Muster von Fortnite sollen nun nämlich auch Handy Spieler involviert werden. Seit Jahren gewinnen Handygames mehr und mehr an Popularität. Da unsere Smartphones immer mehr Leistung bringen, können auch mobile Games sich den Konsolen und PC Standards langsam annähern. Für viele ist dies eine sehr erfreuliche Entwicklung, denn anders als eine Konsole oder einen PC, hat man sein Handy stets mit dabei.

Wann kommt das Spiel fürs Handy?

Am Donnerstag kündigte Activision, das Studio hinter dem Call of Duty Franchise, die mobile Version des Shooters an. Ein genaues Veröffentlichungsdatum nannten sie dabei jedoch nicht. Stattdessen wurde auf Twitter verkündet, dass das Entwicklerteam noch nach neuen Mitarbeitern sucht. Die offenen Rollen decken fast das gesamte Spektrum der Spieleentwicklung für Mobile Games ab. So sucht Activision zum Beispiel nach Netzwerk Programmierern, User Interface Designern und Managern, welche Erfahrung im Mobile-Bereich mit sich bringen.

Sollten sich also unter den Fans des Spiels ausgebildete Programmierer oder Designer finden, dann bietet sich ihnen jetzt eine einzigartige Chance. Immerhin ist es der Traum vieler Software Entwickler in der Videospiel-Industrie, an einem ihrer Lieblings-Games zu arbeiten. Dass es bei Call of Duty außerdem keinesfalls um eine kleine IP handelt, werden die Stellen vermutlich schnell besetzt sein.

Für Fans des Spiels, welche sich bereits auf den Mobile Port von Call of Duty: Warzone freuen, ist dies allerdings eine eher unglückliche Nachricht. Da Activision noch aktiv bei der Zusammenstellung eines Teams ist, lässt sich vermuten, dass es bis zum Release noch etwas dauert. Jedoch ist hier Vorsicht geboten. Es handelt sich hierbei nämlich nur um den Port eines bereits fertigen Spiels. Somit läuft die Entwicklung vermutlich um einiges schneller ab, als bei einem brandneuen Spiel. Viele Fans warten jedoch gerne auf ein gutes Spiel. Manche Insider vermuten, dass die mobile Version des Shooters noch 2022 auf den Markt kommen könnte. Die Chancen für Call of Duty: Warzone stehen generell gut. Nicht zuletzt erzielte das Franchise 2019 große Erfolge und hat sich somit im Mobile Segment kompetent gezeigt.