Zocken wie am PC: Xbox Cloud Gaming merzt endlich diese alte Schwäche aus

Microsofts Xbox Cloud Gaming hat sich innerhalb der letzten Jahre zu einem nennenswerten Streaming-Anbieter für Videospiele hochgearbeitet. Neben dem Einkauf von Activision-Blizzard gibt es jetzt eine weitere Entwicklung, die Zockern gefallen wird. Gamer können in Zukunft nämlich mit dem Xbox Cloud Gaming zocken, wie an einem PC. So soll der Service für Computerbenutzer noch attraktiver werden.

Zocken wie am PC – Xbox Cloud Gaming erhält Unterstützung für Tastatur und Maus

Um die Möglichkeiten für Gamer zu erweitern, plant Xbox Cloud Gaming die Unterstützung für Tastatur und Maus zu integrieren. Erste Bestätigungen von Jorg Neumann dafür fanden sich in der Q&A Sektion des Microsoft Flight Simulator. Diesen hatte Microsofts Xbox Cloud Gaming-Service kürzlich zu den verfügbaren Spielen des Dienstes hinzugefügt, sodass man das Spiel über die Xbox One, Smartphone, Tablets oder den Webbrowser spielen kann. Im Gegensatz zur PC-Version desselben Titels ist das bisher jedoch nicht mit Tastatur und Maus möglich. Genau das soll fortan verändert werden. Laut Neumann plant Microsoft einen neuen Plattform-Support hinzuzufügen, der auch eine neue Eingabemethode enthalten soll.

Auf eine Nachfrage von The Verge bestätigte ein Microsoft Sprecher, dass das Unternehmen an solchen Funktionen arbeite. Ein genaues Datum, wann die Integration von Tastatur und Maus im Xbox Cloud Gaming-Services erfolgen soll, ist bisher jedoch nicht bekannt. Eine Unterstützung für Tastatur und Maus würde Gamern ermöglichen zu zocken wie an einem PC. So könnten etwa Besitzer eines Windows-PC oder Mac Spiele wie Halo Infinite spielen, ohne dafür in einen Controller zu investieren.

Für Xbox Cloud Gaming Service wäre das ein großer Gewinn, da viele Spieletitel ohne zusätzliche Kosten für Interessenten verfügbar werden. Wer sich bisher gegen den Service entschieden hat, etwa, weil er keinerlei Konsole besitzt, könnte sich nun dafür interessieren. Ebenso wird es mit der Veränderung für Microsoft einfacher, weitere Spiele in den Cloud-Gaming-Service einzubinden. Bisher als exklusiv für den PC erschienen Titel wie Age of Empires IV könnten dann ebenso in das Streaming integriert werden.

Mehr Spieler mit mehr Möglichkeiten

Sobald Microsoft diese Erweiterung zu seinem Xbox Cloud Gaming-Service hinzunimmt, wäre der Service ohne Einschränkungen für PC und Laptop-Besitzer nutzbar. Bisher mussten Interessenten auf Drittanbieter-Software zurückgreifen, wenn sie Spielinhalte des Service mit der Tastatur oder der Maus steuern wollten. Diese funktionieren jedoch selten fehlerfrei über alle Spieletitel hinweg. Selbst, wenn sie mit einer Version eines Spieles funktionieren, ist die Funktionalität nach Updates oder Veränderungen möglicherweise nicht mehr gegeben. Sicherlich könnte es auch bei einer Integration von Maus und Tastatur durch Microsoft zu einzelnen Bugs und Schwierigkeiten kommen. Die Wahrscheinlichkeit, dass einzelne Spieletitel gar nicht zu steuern sind, ist jedoch wesentlich geringer. Immerhin hat Microsoft selbst das größte Interesse daran, den eigenen Xbox Cloud Streaming-Service für noch mehr Spieler attraktiv zu gestalten.