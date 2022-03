Prime Gaming: Diese kostenlosen Spiele und Vorteile gibt es im März

Prime Gaming ist der Game-Store von Amazon. Wer eine Prime Mitgliedschaft besitzt, bekommt hier monatlich kostenlose Spiele und viele weitere In-Game-Boni zusätzlich geschenkt. Wir zeigen dir hier unsere Favoriten unter den Gratis Games und eine Auswahl an Loot und Co, die es ebenfalls im März kostenlos gibt.

Game Highlight: Madden NFL 22

Über Origin bekommst du in diesem Monat das aktuelle “Madden NFL 22” kostenlos. Es handelt sich dabei um die Vollversion der beliebten American Football-Simulation. Tauche in die verrückte Welt des Spiels ein und stelle dein Können nicht nur auf dem Spielfeld unter Beweis. Auch das Management deines Teams und Personals erfordert dein Können und ist ein grundlegendes Element dieses Spiels. Du bekommst neben der Vollversion des Spiels über Prime Gaming auch andere monatliche Vorteile. Es handelt sich dabei um besondere Belohnungen, welche jeden Monat wechseln.

Madden NFL 22 ist noch bis zum 31. März kostenlos über Prime Gaming verfügbar. Du lädst dir das Spiel nachdem du es im Prime Gaming Store abgeholt hast über Origin herunter. Bei Origin handelt es sich um den Store von EA, welcher auch kostenlos heruntergeladen werden kann.

Empfohlener redaktioneller Inhalt Dieser externe Inhalt von YouTube ergänzt den Artikel. Du hast die Wahl, ob du diesen Inhalt laden möchtest. Externer Inhalt

Prime Gaming: Surviving Mars

Hast du schon immer mal davon geträumt, eines Tages den Mars zu besiedeln? In der Realität wird es bis zu diesem Zeitpunkt wohl noch etwas dauern, doch mit “Surviving Mars” kannst du die Erfahrung immerhin schon jetzt simulieren. Bei Surviving Mars handelt es sich um ein Spiel, in dem du den Mars bevölkerst und dabei möglichst erfolgreich sein sollst. Dies erreichst du, indem du eine Raumstation baust, die möglichst vielen Menschen ein gutes Leben auf dem roten Planeten erlaubt. Dabei gibt es natürlich eine ganze Menge Herausforderungen zu bewältigen. Finde also deine perfekte Strategie, um den Mars in die Knie zu zwingen und ihn für menschliches Leben bereitzumachen.

Die Vollversion des Spiels erhältst du durch Prime Gaming über den Epic Games Store. Auch der Epic Games Store ist kostenlos verfügbar. Das Spiel ist noch bis zum 1. April kostenlos für Prime Mitglieder verfügbar.

Loot und Co. mit Prime Gaming

Auch im März gibt es wieder einiges an Loot und Boni bei Prime Gaming. Dazu gehört unter anderem ein Waffen-Talisman für Valorant, In-Game Currency für GTA Online und ein Premium-Vorratspaket für PUBG. Auch für League of Legends gibt es mehrere Boni. Des Weiteren gibt es auch Vorteile für Mobile Games bei Prime Gaming.

Um dir die kostenlosen In-Game-Vorteile zu sichern, musst du dein Spiel lediglich mit deinem Prime-Konto verknüpfen. In den meisten Fällen werden die Vorteile dann automatisch auf deinen Spielaccount angewandt und monatlich aktualisiert. Schaue also jeden Monat einmal in die Liste an Vorteilen bei Prime Gaming, um kein Angebot für dich zu verpassen.