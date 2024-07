80 Euro geschenkt: Geniales Action-Game kostenlos

Der Epic Games Store schenkt Nutzern jede Woche hochwertige Videospiele. Aktuell kannst du dir ein dystopisches Kampfspiel und ein teures Outfit-Set kostenlos sichern. Um das Spiel herunterzuladen, benötigst du lediglich einen Account im Epic Games Store. Dieser ist ebenfalls gratis. Hast du dir ein Spiel einmal gesichert, dann gehört es auch nach Ablauf der Aktion permanent dir. Das Angebot des aktuellen Spiels endet am 1. August um 17 Uhr.

Diese Woche kostenlos im Epic Games Store

„F.I.S.T.: Forged in Shadow Torch“

Beim kostenlosen Spiel dieser Woche handelt es sich um „F.I.S.T.: Forged in Shadow Torch„. Dieses Spiel im Metroidvania-Stil kann als Action-Plattformer überzeugen. Die Karte bietet dir mehr als ein Dutzend einzigartige Bereiche, die es zu erkunden gilt. Mit Faust, Bohrer und Peitsche musst du dir drei verschiedene Kampfstile aneignen und deine Feinde besiegen.

Vor sechs Jahren überfiel nämlich die Maschinenlegion deine Heimat, in der ursprünglich nur Tiere lebten. Als ehemaliger Soldat des Widerstandskrieges liegt es jetzt an dir, die Invasoren zu besiegen. Dabei wirst du jedoch in Intrigen verwickelt, die viel größer sind als alles, mit dem du gerechnet hast. Spieler bewerten dieses Spiel mit 4,5 von 5 Sternen. Insbesondere die Bosskämpfe und die verständliche Steuerung sind bemerkenswerte Highlights. Normalerweise kostet dich das Spiel 30 Euro, ist jedoch nur diese Woche kostenlos im Epic Games Store verfügbar.

Dieses Spiel ist jetzt kostenlos im Epic Games Store.

„Exklusives Outfit-Paket“

Verfolgst du die olympischen Spiele in Paris? Egal, ob deine Antwort auf diese Frage ja, oder nein ist, dieses Outfit-Paket solltest du dir nicht entgehen lassen. Es handelt sich um ein hochpreisiges Set für das Spiel „Olympics Go! Paris„. Normalerweise kosten dich die exklusiven Outfits satte 50 Euro, sind jedoch nur noch bis zum 1. August kostenlos verfügbar. Doch das Beste an der ganzen Sache? Olympics Go! Paris ist ein kostenloses Spiel. Du kannst dir das Spiel also ohne zu bezahlen sichern und dann auch noch 50 Euro bei diesem exklusiven Outfit-Set sparen.

Olympics Go! Paris ist ein kostenloses Spiel.

Nächste Woche im Epic Games Store: „LumbearJack“

In „LumbearJack“ schnappst du dir deine Axt und rettest die Umwelt, indem du alles hackst und recycelst, was sich dir in den Weg stellt. Gemeinsam mit deinen charmanten tierischen Freunden löst du spannende Rätsel und erlebst ein einzigartiges Abenteuer. Doch um der Verschmutzung deiner Umwelt ein für alle Mal ein Ende zu bereiten, musst du die Verschmutzer direkt konfrontieren. Dazu musst du verschwenderische Menschen zur Vernunft bringen und mit verrückten Waldbewohnern zusammen arbeiten, um die finsteren Pläne eines Industrieriesen zu vereiteln.

LumbearJack gibt es nächste Woche kostenlos im Epic Games Store. Normalerweise kostet dich dieses niedliche Spiel rund 13 Euro. Bei Steam erfreut sich das Spiel sehr positiver Bewertungen.