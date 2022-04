Prime Gaming: Diese kostenlosen Spiele und Vorteile gibt es im April

Prime Gaming ist der Game Store von Amazon. Wer eine Prime-Mitgliedschaft besitzt, bekommt hier monatlich kostenlose Spiele und viele weitere In-Game-Boni zusätzlich geschenkt. Wir zeigen dir hier unsere Favoriten unter den Gratis Games und eine Auswahl an Loot und Co, die es ebenfalls im April kostenlos gibt.

Game Highlight: The Elder Scrolls IV Oblivion

“The Elder Scrolls IV: Oblivion” ist der Vorgänger zu Skyrim, von welchen mittlerweile fast jeder Gamer einmal gehört hat. Oblivion bietet dabei revolutionäre Rollenspiel-Elemente, eine Spielwelt, die bis heute kaum übertroffen ist und eine Story, welche dich schnell in ihren Bann zieht. Tauchst du in die Welt von Oblivion ein, dann bereite dich auf Abenteuer und Spannung ohne Ende vor. Denn genau das ist es, was in Oblivion auf dich zukommt.

Als das Spiel im Jahr 2006 auf den Markt kam, wurde es schnell zum besten Spiel des Jahres gewählt. Woran das liegt, kannst du jetzt selbst herausfinden. Lade dir das Spiel im April kostenlos über Prime Gaming herunter und tauche in eine Welt ein, welche es zuvor nur in deiner Fantasie gegeben hat.

Erlebe ein spannendes Abenteuer in The Elder Scrolls IV: Oblivion.

Prime Gaming: Nanotale – Typing Chronicles

In “Nanotale – Typing Chronicles” schlüpfst du in die Rolle eines jungen Aktivisten. Dabei tauchst du in eine Welt ein, welche zum Sterben verdammt ist. Entdecke all die mysteriösen Aspekte dieser Welt und lüfte so das Geheimnis, welches sie umgibt. Finde heraus, was mit dem Herz der Magie falsch ist. Denn nur so kannst du die faszinierende Welt vor dem Sterben retten und sie wieder zu ihrer alten Schönheit bekehren. Doch sei gewarnt: Die Welt zu retten, ist keine einfache Aufgabe. Bereite dich also auf eine Herausforderung vor, welche es jedoch am Ende mehr als wert sein wird.

Game Highlight: Guild of Ascension

Diesen Monat ist Prime Gaming sehr RPG-lastig. Für Fans des Genres ist das natürlich sehr erfreulich und auch wer noch keinen Draht zum virtuellen Rollenspiel hat, kann das Genre diesen Monat mit Prime Gaming erkunden. Bei “Guild of Ascension” handelt es sich nämlich nicht zuletzt auch um ein RPG. Baue deine eigenen Waffen, freunde dich mit den Kreaturen der Welt an und erlebe spannende Kämpfe in diesem strategischen Action-RPG. Besonders interessant ist in diesem Spiel das rundenbasierte Kampfsystem, welches dich in epischen Auseinandersetzungen begleitet.

Loot und Co mit Prime Gaming

Auch im April gibt es wieder neue In-Game-Boni und Angebote. Dazu gehören zwei brandneue Deals, welche es zuvor noch nicht gegeben hat. Einmal handelt es sich dabei um einen Bonus für Overwatch. Von jetzt bis zum September hast du die Möglichkeit, dir jeweils vier legendäre und vier normale Loot-Boxen zu sichern. Noch bis zum 27. April hast du die Chance, den ersten der vier Drops zu erhalten.

Für das beliebte Kartenspiel Hearthstone gibt es ebenso ein spannendes, neues Angebot. Auch hier kannst du dir über Prime Gaming legendäre und normale Kartenpacks sichern. Noch bis zum 27. April ist dir dabei eine legendäre Karte garantiert. Das Angebot soll den baldigen Release der neuen Erweiterung “Voyage to the Sunken City” feiern.