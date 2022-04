The Witcher und Tomb Raider bekommen Fortsetzungen mit der neuen Unreal Engine 5

Die Unreal Engine von Epic Games ist an sich nichts Neues. Unreal Engine 4 war die treibende Kraft hinter bekannten Titeln wie beispielsweise “Fortnite”, “Ark: Survival Evolved” und “Back 4 Blood”. Nun ist die Unreal Engine 4 von ihrer Nachfolgerin, der Unreal Engine 5 abgelöst. Mit diesem Übergang zur nächsten Generation kommen auch lang ersehnte Fortsetzungen auf Spieler zu.

The Witcher und Unreal Engine 5

Die Veröffentlichung der Unreal Engine 5 wurde in einem Livestream von Epic Games verkündet. Doch nicht nur das, neben der neuen Engine wurden auch Fortsetzungen für Spiele angekündigt, um zu zeigen, was das neue System leisten kann. Zu den angekündigten Fortsetzungen gehören “The Witcher” und “Tomb Raider”, welche jeweils neue Titel bekommen werden. Besonders interessant ist dabei, dass CD Projekt Red, das Studio hinter The Witcher, von der hauseigenen REDengine zu einer anderen Engine wechselt. Dies passiert nicht oft bei Videospielen. Wer nämlich hauseigene Software hat, der braucht sich nicht um Lizenzen zu kümmern.

CD Projekt Red erklärte nun jedoch den Wechsel zur Unreal Engine 5. Laut dem Studio findet der Wechsel vor dem Hintergrund statt, dass der Fokus der neuen Engine anders als bei seinem Vorgänger auf Open World Mechaniken liegt. The Witcher ist für seine große, offene Welt bekannt und CD Projekt Red liebt es bekanntlich, mit einer dynamischen Welt zu arbeiten. Unreal Engine 5 soll dies nun möglichst fehlerfrei ermöglichen. Es ist nicht zu leugnen, dass die REDengine, die zuletzt in Cyberpunk 2077 zum Einsatz kam, nicht fehlerfrei ist. Cyberpunk 2077 war beim Release nur so von Bugs und Glitches durchsetzt. Dies mag nicht der einzige Grund sein, warum sich das Studio von seiner eigenen Engine abwendet, doch war es mit Sicherheit ein nicht unwichtiges Argument.

CD Projekt Red hat offiziell die Fortsetzung der „The Witcher“-Reihe angekündigt.

Tomb Raider Fortsetzung

Die Abenteuer von Lara Croft sind vielen Spielern bekannt. Bei den “Tomb Raider”-Games handelt es sich um wahre Kultspiele, von denen jeder Gamer zumindest schon einmal gehört hat. Im Livestream von Epic Games wurde nun angekündigt, dass das beliebte Franchise eine Fortsetzung bekommt. Crystal Dynamics, das Studio hinter dem Abenteuer-Spiel, kündigte nämlich an, dass die Entwicklung eines neuen Tomb Raider-Spiels bereits begonnen hat. Das Spiel wird dabei genau wie das sagenumwobene The Witcher 4 Gebrauch der Unreal Engine 5 machen.

Viel mehr ist über das neue Game allerdings bisher noch nicht bekannt. Da die Entwicklung jetzt erst startet, kann es auch noch einige Jahre dauern, bis wir endlich mehr über das nächste Abenteuer von Lara Croft erfahren. Bis dahin hat Epic Games es jedoch erfolgreich geschafft, schon jetzt großen Hype für seine neue Engine zu schaffen. Mit Namen wie The Witcher und Tomb Raider kann immerhin angegeben werden. Es handelt sich schließlich um wahre Giganten der Gaming Industrie. Doch Fans freuen sich nicht nur über die Nachricht, dass das neue Spiel von der Unreal Engine 5 angetrieben wird. Ebenso sorgt es für Freude, dass die Entwicklung des neuen Tomb Raider Teils in den Händen von Crystal Dynamic liegt. Crystal Dynamics standen schließlich bereits hinten den erfolgreichsten Teilen der Tomb Raider-Reihe.

Was kann die Unreal Engine 5?

Neben den zwei oben genannten Spielen steckt natürlich noch viel mehr in der neuen Unreal Engine 5. Es handelt sich um ein wahres Kraftpaket, das schon bei seiner Ankündigung im vorletzten Jahr Wellen geschlagen hat. In einer Demo konnte schon damals gezeigt werden, wie gut die Engine verschiedenste Physics und Grafiken simulieren kann. Manch einer sprach schon damals von einem Einblick in die nächste Generation des Gamings.

Aufgrund der hohen Anforderungen der Engine gibt es jedoch auch einige Begrenzungen. Neue Spiele werden zum Beispiel vermutlich nur für Konsolen der nächsten Generation verfügbar sein. Genau handelt es sich dabei um gute PCs, Xbox Series X/S und die PlayStation 5. Auf älteren Konsolen werden die neuen Spiele wohl kaum laufen. Für viele Spieler ist das jedoch ein Abschlag, den sie für bessere Videospiele gerne bezahlen. Unreal Engine 5 erlaubt es Entwicklern zum Beispiel, Assets mit Filmqualität in der Spielwelt zu platzieren. Solche Mechaniken brauchen natürlich einigen an Power, um gut zu funktionieren. Wie genau die Zukunft der Engine aussieht und ob sie wirklich die nächste Generation der Spieleentwicklung einläutet, kann aktuell noch nicht genau gesagt werden. Nur mit der Zeit wird sich zeigen, wie gut die Engine wirklich ist. Jedoch sind sowohl Spieler als auch Entwickler durchaus optimistisch.