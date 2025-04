Sci-Fi wird Realität: Smarte Brille übersetzt in Echtzeit

Klingt wie Science-Fiction, ist aber mit Smart Glasses längst Realität. Ob integrierte Kamera, Mikrofon oder winziger Bildschirm direkt im Brillenglas – moderne Modelle bieten alles. Laut dem Global Smart Glasses Model Shipments Tracker von Counterpoint Research stiegen die weltweiten Lieferungen 2024 um beeindruckende 210 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Vor allem angetrieben durch die hohe Nachfrage nach Ray-Ban Meta. Und nun geht es weiter: Für das Meta Skyler-Modell wurde ein umfangreiches Update angekündigt.

Ray-Ban Meta Skyler

Das Skyler Modell hat eine sogenannte Cat-Eye-Form und ist in Schwarz, Grau, Rosa, Beige und anderen Farben erhältlich. Du bekommst sie entweder als Sonnenbrille oder als normale Brille, mit Fensterglas oder Korrekturgläsern, oder sogar mit selbst-tönenden Gläsern. Jegliche Gläser (ohne Rezept) gibt es natürlich in verschiedenen Farben. Das Modell selbst ist ab 329 Euro zu haben, zuzüglich der Gläser. Bei Sonnenbrillen kosten diese ab 20 Euro; Selbsttönende werden mit knapp 100 Euro bepreist. Die Kosten für Korrekturgläser sind derweil individuell. Bisher konnte man damit unter anderem Aufnahmen starten, Musik abspielen oder Anrufe annehmen. Eine kleine LED zeigte dabei an, wenn die Kamera aktiv war.

Meta AI als Helfer im Alltag

EssilorLuxottica und Meta Platforms, Inc. haben ihre gemeinsame Vision für die Zukunft tragbarer Technologien noch einmal unterstrichen. Das haben sie getan, indem sie Ray-Ban Meta nun in Mexiko, Indien und den VAE einführen und gleichzeitig die Software-Funktionen ihrer „Skyler“ Smart Glasses entscheidend erweitern. Im Zentrum steht dabei die „Ask What You See“-Funktion. Sobald du durch deine Brille blickst, kannst du Meta AI in Echtzeit fragen, was sie erkennt, und du bekommst unmittelbar eine Antwort. Egal, ob dein Blick auf eine Landschaft oder Produkte sowie Texte fällt. Parallel dazu wurde die Live-Übersetzung zwischen Englisch und den Sprachen Französisch, Italienisch und Spanisch weltweit ausgerollt. Dadurch lässt sich jetzt in jeder Situation ohne Umwege mit Gesprächspartnern kommunizieren, die eine dieser Sprachen sprechen, und du erhältst die Übersetzungen direkt ins Ohr.

Cooler als Ray-Ban: Google zeigt clevere Brille für den Alltag

Bereits im Early Access angekündigte Video-Input-Funktionen für konversationelle KI folgen in Kürze in den USA sowie Kanada und machen den Dialog mit Meta AI noch natürlicher. Es bedarf nur eines einfachen „Hey Meta“, schon nimmt die Brille Videos, Bilder oder Sprachaufnahmen auf. Ergänzend zum Ask-What-You-See-Feature und den Echtzeit-Übersetzungen bietet Ray-Ban Meta nach wie vor freihändiges Versenden und Empfangen von Instagram-Nachrichten sowie erweiterten Zugriff auf Musik-Apps. Damit verbindet die neue Generation intelligenter Brillen nahtlos Fotografie- und Kommunikations­funktionen mit voll integrierten Übersetzungs- und KI-Features. Und so setzt sie einen neuen Standard für mobile Interaktion ohne Smartphone.

Die Ray-Ban Meta Skyler zeigt über eine kleine weiße LED an, sobald Foto- oder Video­aufnahmen starten, und reagiert auf Spracheingaben erst, nachdem die Aktivierungsphrase „Hey Meta“ fällt. Im Meta View App-Menü lassen sich zudem genau festlegen, welche Daten (etwa Fotos, Videos oder Sprach­kommandos) lokal gespeichert oder in die Cloud übertragen werden. Dazu gehören auch die Option, das Mikrofon oder die Kamera komplett zu deaktivieren und Sprach­befehle zu löschen.

Trotz dieser Schutz­mechanismen hagelte es Kritik und regulatorische Prüfungen; insbesondere in Europa, wo strenge GDPR-Vorgaben gelten. So verzögerte Meta im Frühjahr 2025 den Start von Meta AI auf den Brillen, bis offene Fragen zur Daten­speicherung und Zugriffs­rechten geklärt waren. Datenschützer beklagen, dass in hellen Umgebungen die Aufnahme-LED schwer zu erkennen ist und Sprach­daten standardmäßig an Meta-Server gehen können, sofern Nutzer*innen nicht aktiv widersprechen.