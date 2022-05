Legendärer Action-Film wird endlich zum Spiel: Die Finanzierung dauerte nur 3 Minuten

Blade Runner hat längst Kultstatus erreicht. Zahlreiche Fans des Science-Fiction-Genres sind der Meinung, dass der Film das gesamte Genre grundlegend definierte und noch heutzutage als Vorbild für viele Filme gilt.

Blade Runner als Rollenspiel?

Erst im Jahr 2017 feierte Blade Runner 2042 unerwartete Erfolge. Trotz des schlechten Rufs von Fortsetzungen schaffte es der Film, Fans zu überzeugen. Sogar Harrison Ford kehrte zurück und belebte die Rolle des Rick Deckard wieder. Nun soll Blade Runner einen weiteren Schritt wagen und sich in die RPG-Spielebranche vorarbeiten. Bei dem Spiel soll es sich um ein Rollenspiel handeln. Das Rollenspiel ist wohl auch das naheliegenste Genre für eine Adaption wie Blade Runner.

Spieler möchten die Neon-Noir Welt von Blade Runner interaktiv erkunden und kaum ein Genre eignet sich dafür besser als das RPG. Über die Story des neuen Projekts namens „Blade Runner: The Roleplaying Game“ ist bereits einiges bekannt. Besonders deswegen sind Fans bereits jetzt begeistert. Das Spiel soll sich nämlich in den Straßen von Los Angeles im Jahr 2037 abspielen. Damit liegt es zeitlich ziemlich genau zwischen den beiden Filmen und spielt sich in der futuristischen Stadt ab, welche wir aus Blade Runner so gut kennen. Die Story des Spiels soll sich um die verschiedensten Konflikte drehen, wie beispielsweise das Mensch sein in einer unmenschlichen Zeit. Wer mit den Filmen vertraut ist, dem wird das Konzept der Replikanten bekannt sein.

Es handelt sich bei ihnen um Maschinen, welche Menschen imitieren und ihnen dennoch in zahlreichen Aspekten überlegen sind. Jedoch haben sie ein fatales Problem: Ihr Ablaufdatum ist in ihr System einprogrammiert. Eine Gruppe Replikanten kehrt deshalb auf die Erde zurück, um ihr Leben zu verlängern. Die Aufgabe der Blade Runner ist es, sie zu zerstören, bevor sie Schaden anrichten. Der Spieler hat in diesem Spiel die Aufgabe, möglichst viele Fälle zu lösen, die weit über das Finden und Eliminieren der Replikanten hinausgehen.

Finanzierung durch Kickstarter

Immer wieder werden verschiedenste Projekte über Seiten wie Kickstarter und Gofundme finanziert. Das Konzept dieser Seiten ist, dass ein vorgeschlagenes Projekt mit einem bestimmten Ziel online geht. Ist das Ziel erreicht, dann soll die Entwicklung des Projekts beginnen. Das ursprüngliche Ziel für „Blade Runner: The Roleplaying Game“ lag bei etwa 10.000 Dollar. Diese Summe wurde bereits nach nur drei Minuten erreicht. Das Spiel zählt somit nicht zu Unrecht zu den am meisten erwarteten Spielen von 2022.

Mittlerweile sind tatsächlich über eine Million Dollar gesammelt. Genauer gesagt sind es aktuell 1.142.512 Dollar, welche zur Entwicklung des Spiels bereitstehen. Diese hohe Summe wurde von nur 10.550 Menschen gesammelt und es verbleiben noch immer rund 20 Tage, in denen Fans das Spiel unterstützen können. Falls du das Spiel also noch unterstützen möchtest, dann ist jetzt die perfekte Möglichkeit. Natürlich gibt es auch einen besonderen Bonus für Unterstützer des Spiels. Jeder Unterstützer bekommt nämlich noch vor dem offiziellen Release eine PDF-Datei mit dem ersten Fall des Spiels.