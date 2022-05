Microsoft Flight Simulator: Dieses brandneue Update begeistert Spieler

Fans des Microsoft Flight Simulator sind oft begeistert vom Realismus des Spiels. Nie zuvor hat ein Spiel so eine detailreiche Darstellung unserer Erde erschaffen. Doch das Team hinter dem Spiel arbeitet konstant daran, das Spiel noch näher an die Realität zu bringen. Dabei fokussieren sie sich stets auf eine Region des Spiels.

Beim aktuellen Update handelt es sich um das World Update Nummer 9. Die World Updates legen ihren Fokus stets auf ein bestimmtes Areal der Spielwelt und erwecken dies mit immensem Detail zum Leben. Natürlich gab es Italien schon vorher im Spiel, doch jetzt ist das Land und die Regionen, die es umgeben, realistischer als je zuvor. Um diese beeindruckenden Details zu erreichen, bedient sich Microsoft Flight Simulator an den aktuellsten Geospatial Daten, die es gibt. Dazu gehören Höhendaten von verschiedenen Satelliten und andere, tektonische Messungen. Sie dienen als Basis für den Aufbau der Region und werden an vielen Stellen im Nachhinein nochmals überarbeitet.

Empfohlener redaktioneller Inhalt Dieser externe Inhalt von YouTube ergänzt den Artikel. Du hast die Wahl, ob du diesen Inhalt laden möchtest. Externer Inhalt

Ganze 20 Städte in Italien erhielten außerdem einen ganz besonderen Overhaul. Dazu gehören Rom, Neapel, Venedig und Milan. Diese Städte sind nun so unglaublich detailliert, dass man fast jedes noch so kleine Haus vom virtuellen Himmel aus sehen kann. Auch einige Flughäfen haben besonders detaillierte Versionen bekommen. Du kannst etwa den Palermo Flughafen in Sizilien jetzt in atemberaubendem Detail bewundern. Auch ein Flughafen in Südtirol hat ein komplett handgemachtes Overhaul erhalten. Des Weiteren wurden 94 neue besondere Orte in Italien und 11 neue besondere Orte in Malta hinzugefügt, die Spieler nun entdecken können.

Die Zukunft von Microsoft Flight Simulator

Der Microsoft Flight Simulator wird auch in Zukunft noch eine ganze Menge weiterer Updates und DLCs bekommen. In Kürze gibt es etwa das Top Gun DLC, welches mit einem ganz besonderen Flugzeug kommt. Doch auch die Welt des Flight Simulators kann ich Zukunft noch mit vielen neuen Updates rechnen. Bis jede Region der Welt einen Overhaul erhalten hat, ist es vermutlich schon wieder an der Zeit, die ersten Regionen erneut zu aktualisieren. Doch bis dahin dauert es vermutlich noch eine ganze Weile.

Hebe ab und erlebe die Welt aus einer ganz neuen Perspektive.

Wer jedoch nicht so lange warten will oder kann, der hat schon jetzt die Möglichkeit, sich Mods für das Spiel herunterzuladen. Bei Mods handelt es sich um kostenlose Ressourcen, welche von der Community des Spiels erstellt und bereitgestellt sind. Mods können dabei alle möglichen Formen annehmen. Manche sind kleine Verbesserungen für das Spiel, während andere ganze Aspekte des Spiels verändert oder überarbeiten. Für Spieler, welche kaum auf neue, offizielle Updates warten können, sind Mods also eine gute Alternative. Jedoch muss beachtet werden, dass Mods hin und wieder auch Probleme bereiten können. Es handelt sich hierbei immerhin um Content, der oftmals von einfachen Spielern gemacht ist. Da es sich nicht um professionelle Developer handelt, können Mods öfter mal kleine Probleme haben. Doch wer hier ein wenig Vorsicht zeigt, wird wenige Probleme mit Mods haben.