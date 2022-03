GTA Online: Zum PS5 Release gibt es jetzt PS Plus gratis dazu

Grand Theft Auto 5 und GTA Online sind mittlerweile schon lange auf dem Markt. Seit der Veröffentlichung des Online Parts des Spiels hat sich einiges getan. Nun kommt das Game endlich auch auf die PlayStation 5, was für dich als Spieler große Vorteile bringt.

GTA Online ist aktuell kostenlos

Du kannst dir die alleinstehende Version von GTA Online aktuell kostenlos herunterladen. Es handelt sich hierbei um ein zeitlich befristetes Angebot, welches den Launch des Spiels auf der neuen Konsole feiern soll. Bist du also daran interessiert das Spiel auf deine neue Konsole zu laden, dann bietet sich jetzt die perfekte Möglichkeit dazu.

GTA Online ist der Online-Modus zu GTA 5. Das Spiel bietet eine eigene Story, viele spannende Missionen und endlosen Spaß mit Freunden. Trotz des fortgeschrittenen Alters des Spiels, erhält es noch heute regelmäßig neuen Content. Erst kürzlich kam zum Beispiel The Contract heraus. Dabei handelt es sich um eine neue Storyline, welche dem Spiel kostenlos hinzugefügt wurde. Auch grafisch steht das aktuelle GTA modernen Spielen in nicht vielem nach. Sicher dir das Spiel also jetzt kostenlos, solange das Angebot noch steht.

GTA bringt auf der PlayStation 5 übrigens auch coole Verbesserungen mit sich. Das Spiel hat nämlich für die Next-Gen Konsole einige Upgrades in Bezug auf seine Grafik bekommen. Bist du also interessiert daran, die neue Version des Spiels zu sehen, dann lohnt sich das kostenlose ausprobieren allein deswegen. Die Next-Gen Version von GTA 5 und GTA Online kommt heute, am 15. März, auf den Markt.

Zocke mit Freunden via PS Plus

Wer GTA Online auf seiner PlayStation 5 spielen möchte, merkt schnell, dass dies nicht so einfach ist. Man braucht nämlich auf der Konsole eine PS Plus Mitgliedschaft, um Online-Funktionen nutzen zu können. Rockstar und Sony haben jedoch auch hier vorgesorgt. Sicherst du dir nämlich jetzt GTA Online kostenlos, dann bekommst du direkt noch einen gratis Bonus obendrauf.

In GTA V The Contract erwartet dich ein spannendes Abenteuer und gute Musik.

Bis zum 14. Mai erhältst du nämlich sieben Tage lang kostenlos eine PS Plus Mitgliedschaft. Diese Mitgliedschaft beläuft sich zudem nicht nur auf GTA Online. Es handelt sich stattdessen um eine vollwertige Mitgliedschaft, mit der du spielen kannst, was auch immer du willst. Selbst wenn du also nicht GTA Online spielen willst, lohnt es sich das Game kostenlos herunterzuladen, um dir deine kostenlose Testversion zu sichern.

Hierbei ist jedoch Vorsicht geboten. Es handelt sich nämlich bei der kostenlosen Testversion um ein Abonnement. Dies bedeutet, dass es nach Ablauf der sieben Tage weitergeht und du nun den vollen Preis bezahlst. Möchtest du dies nicht, dann stell dir eine Erinnerung nach sieben Tagen ein, um dein kostenloses Abo rechtzeitig zu kündigen. So kannst du sämtliche Kosten vermeiden und den Service dennoch sieben Tage lang testen. Für Spieler auf dem PC ist der Online-Modus auch ohne eine separate Mitgliedschaft verfügbar. Jedoch ist noch nicht klar, wann und ob PC-Spieler die Next-Gen Verbesserungen des Spiels je bekommen. Bisher sind diese nämlich nur auf den aktuellsten Konsolen verfügbar.