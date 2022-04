Fallout 76 bekommt Update: Was wurde diesmal repariert?

Bethesda ist für die Bugs in ihren Spielen bekannt. Bei der Veröffentlichung eines neuen Spiels dauert es oft nur wenige Stunden bis die ersten Videos auf YouTube online gehen, welche die vielen Bugs und Glitches zeigen. Bei Fallout 76 war dies nicht anders. Jedoch schaffte es das Spiel nicht, die Bugs durch tolles Gameplay auszugleichen. Dadurch wurden sie schnell zum Hauptaspekt des Spiels, was es erstmal zu einem Flop machte.

Die Bugs, welche bei der Veröffentlichung von Fallout 76 das Spiel plagten, wurden mittlerweile großteils behoben. Das Spiel hat ebenso massenhaft neuen Content bekommen, welcher es tatsächlich spielenswert macht. Viele Spieler, welche Anfangs vom Spiel enttäuscht waren, kommen langsam wieder und entdecken West Virginia noch einmal in neuem Licht. Doch trotz der vielen Verbesserungen gibt es, wie in jedem Videospiel, noch immer einige Bugs und Glitches, welche es zu beheben gilt. Ein neues Update soll dies nun schaffen.

Das Update umfasst mehrere Gigabyte an Daten. Auf der Xbox und PlayStation sind es sogar über neun Gigabyte. Doch für viele Spieler lohnt sich dies, da das Update wirklich viele Bugs effektiv behebt. Die Fixes wurden dabei in verschiedene Sektionen unterteilt, um das Update für Spieler übersichtlicher zu gestalten. Die Sektionen sind zum Beispiel das C.A.M.P. System und Workshops sowie Events und Quests als auch Items. Besonders viele Fixes fokussierten sich dabei auf das Bausystem, verschiedenste Gegenstände und das User-Interface.

Bauen wird nach dem neuen Update ein wenig stressfreier.

Was wurde verbessert?

Im Detail bedeutet dies, dass beispielsweise nun ein Exploit behoben ist, welcher Spielern erlaubte, NPCs in der Spielwelt zu platzieren. Auch einige Probleme mit dem Platzieren von Wänden gehören jetzt der Vergangenheit an. Wenn dein Camp Blueprint die Charlestown Fire Station beinhaltet, dann kannst du sie jetzt ebenso korrekt platzieren. Dies war vor dem Update nicht fehlerfrei möglich. Viele Items erhielten ebenfalls Verbesserungen. Der Captain Cosmos Helm schützt dich nun beispielsweise erfolgreich vor Schaden durch verunreinigte Luft. Auch ist es nicht mehr möglich, Waffen so zu manipulieren, dass sie weit mehr Schaden anrichten, als sie sollten. Dies ist vor allem für Spieler, welche diesem Glitch zum Opfer gefallen sind, mehr als hilfreich.

Auch einige kleinere Issues mit Quests gehören nach dem Update der Geschichte an. Dazu gehören Quest Marker, die nicht verschwinden wollen, Spieler, welche aus Events gerissen werden und mehr. Ebenso sollte das Spiel für viele nun besser laufen, da zwei Instanzen behoben sind, welche das Spiel zum Absturz bringen konnten. Des Weiteren hat das Update andere Ease-of-Life Verbesserungen eingebracht, zu denen Dinge wie bessere Lesbarkeit von Namen gehören. Insgesamt bietet das Update eine ganze Menge Verbesserungen, welche die Qualität des Spiels immens erhöhen können. Viele der behobenen Bugs sind nämlich zwar nicht direkt detrimental für das Spiel, aber können auf Dauer definitiv sehr nervig sein. Die vollständigen Patch-Notes für das Update vom 12. April gibt es natürlich wie immer auf der offiziellen Website zu finden.