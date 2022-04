Epic Games Store: Diese Spiele gibt es jetzt kostenlos

Nur noch bis zum 5. Mai um 17:00 Uhr hast du die Möglichkeit, dir “Just Die Already” und “Paradigm” im Epic Games Store komplett kostenlos zu sichern. Danach werden die Games von einem neuen Spiel abgelöst, welches dann wieder eine Woche lang kostenlos angeboten wird.

Jetzt im Epic Games Store Angebot: Just Die Already

Jetzt wird es Zeit, den Boomern zu zeigen, wo der Hase läuft. In „Just Die Already“ erlebst du hautnah, wie es ist, ein Rentner in einer Welt zu sein, die dich eigentlich lieber tot sehen will. Du bist also nicht nur alt, sondern wirst auch noch aus dem Altersheim geworfen, sodass du von nun an selbst zusehen musst, wie du überlebst. Gar nicht so einfach: In der Realität von „Just Die Already“ haben die Menschen keine Kinder mehr, sie spielen stattdessen lieber Videospiele. Arbeiten wird überbewertet und die Rentenkasse sowieso.

Wütend, gebrechlich, arm und verbittert musst du als Renter deinen Lebensunterhalt in insgesamt vier Arenen erkämpfen. Du kannst nicht nur deine Mitstreiter in Stücke reißen, sondern solltest auch bedenken, dass du selbst zerbrechlich wie Glas bist. Überlege deinen nächsten Schritt also genau. Bei „Just Die Already“ handelt es sich um ein Chaos-Sandbox Spiel von Goat Simulator, bei dem du Spielmodi anpassen und allein oder mit bis zu vier Mitspielern im Online-Mehrspielerodus spielen kannst. Dbaei hast du nur ein Ziel: einen Platz im Altersheim zu bekommen.

Wütende Renter wollen einen Platz im Altenheim bekommen.

Auch jetzt gratis: Paradigm

In „Paradigm“ übernimmst du die Rolle eines Mutanten, genannt Paradigm. Du befindest dich 2026, einer postapokalyptischen Zukunft im osteuropäischen Land Krusz. Paradigm will um jeden Preis ein berühmter Musiker werden und beginnt, mithilfe seines Computers Musikstücke zu bearbeiten. Das Problem: Sein Rechner will nicht so, wie er will und startet einfach nicht. Auf der Suche nach einer Bootdiskette wird Paradigm mit der Vergangenheit und fehlgeschlagenen Experimenten des Unternehmens Dupa Genetics konfrontiert. Experimente, in denen Wunschkinder hergestellt werden.

Anstelle von Wunschkindern entwickeln sich die Kinder allerdings zu Mutanten, wie auch Paradigm eine ist. Ausgesetzt in einer verlassenen Kleinstadt will sich Paradigm an Dua Genetics rächen. Gemeinsam mit der Rebellgruppe PAGST willst du gegen die Firma kämpfen. Ein simples Point-to-Click-Adventure, in dem du per Mausklick durch die apokalyptische Welt von 2026 springst.

Leider verpasst: Amnesia Rebirth

“Amnesia: Rebirth” ist wohl eines der coolsten Spiele, welche es bisher im Epic Games Store kostenlos gab. Das Horror-Game ist nichts für schwache Nerven und die Amnesia Spiele wurden deshalb besonders durch Videos auf YouTube populär. Jetzt hast du die Möglichkeit, das Spiel auch kostenlos zu spielen.

In Amnesia geht es vor allem um zwei Dinge: Deine verlorenen Erinnerungen und das Überleben. Dabei musst du einer Kreatur gegenübertreten, welche sich an der Angst nährt. Du bist in der Wüste von Algerien aufgewacht, aber hast keine Ahnung, wie du hergekommen bist. Versuche, deinen Weg zurückzufinden, ohne von der Kreatur gänzlich in den Wahnsinn getrieben zu werden. Kannst du es schaffen, deinen Ängsten und Sorgen erfolgreich gegenüberzutreten?

Die Kreatur in Amnesia lebt von deiner Angst.

Angebot vorbei: Riverbond

Bei “Riverbond” handelt es sich um ein buntes, liebevoll gestaltetes Action-Adventure Indie Game. Hilf den knuffigen Charakteren, die Anführer der acht Welten zu befreien, welche von einem bösen Ritter eingesperrt wurden. Auf deiner Reise kannst du die Mission allein angehen, oder im chaotischen Multiplayer-Modus. Dir stehen zahlreiche Waffen und Power-Ups zur Verfügung, welche es freizuschalten gilt. Lass dich nicht vom süßen Design des Spiels täuschen, denn die Bosse haben es in sich. Bereite dich also auf ein Abenteuer vor, welches chaotisch und mindestens genauso herausfordernd ist.