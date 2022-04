Xbox Game Pass: Life is Strange und zwei weitere Games ab sofort im Pass

Dem Xbox Game Pass werden stets am Anfang und am Ende des Monats neue Games hinzugefügt. Doch auch mitten im Monat gibt es immer mal wieder neue „gratis“ Spiele. Nun sind die Spiele bekannt, welche Mitte April auf Abonnenten des Game Passes zukommen. Darunter befindet sich dieses Mal unter anderem ein sehr bekanntes Spiel.

Life is Strange: True Colors

Der Name “Life is Strange” sagt wohl jedem leidenschaftlichen Gamer etwas. Nun kommt Life is Strange: True Colors in den Xbox Game Pass. Das Spiel ist sowohl in der Cloud als auch für Konsole und PC verfügbar. Es kam erst im vergangenen Jahr auf den Markt und ist somit der aktuellste Teil der „Life is Strange“-Reihe. Bei der Veröffentlichung waren die Reviews großteils positiv, sprich, es handelt sich um ein durchaus lohnenswertes Spiel, welches du nun im Game Pass spielen kannst.

Im Spiel tauchst du in die Rolle von Alex Chen, welche ihren Bruder in einem tragischen Unfall verlor. Du besitzt die Fähigkeit, die Emotionen anderer zu absorbieren und zu kontrollieren. Diese Fähigkeit nutzt du, um die Wahrheit hinter dem Tod deines Bruders zu finden. Denn eines ist dir klar: Es handelte sich dabei nicht um einen reinen Unfall, wie es manch einer wirken lassen will. In den Bergen von Colorado entdeckst du inmitten der wunderschönen Landschaft ein dunkles Geheimnis. Schaffst du es, dein Schicksal und das Leben anderer zu verändern?

Schlüpfe in die Rolle von Alex Chen und enthülle ein schockierendes Geheimnis.

Panzer Corps 2 im Xbox Game Pass

“Panzer Corps 2” ist ausschließlich für den PC Game Pass verfügbar. Dieser unterscheidet sich nicht grundlegend vom normalen Game Pass, doch trotz großer Überschneidungen gibt es manche Spiele, welche nur in einem der beiden Pässe verfügbar sind.

Panzer Corps 2 ist genau, wonach es klingt. Es handelt sich um ein Strategiespiel, in dem sich alles um den Zweiten Weltkrieg dreht. Dieser Krieg hat schon so manches Spiel inspiriert und Panzer Corps 2 ist damit nicht allein. Übernimm die Kontrolle über deine Truppen und führe sie zum Sieg in den verschiedensten virtuellen Schlachten. Das Spiel protzt dabei nur so mit Realismus und einem System, welches die Kämpfe realistischer denn je gestalten soll.

The Dungeon of Naheulbeuk

Manch einem Abonnenten des Xbox Game Pass mag “The Dungeon of Naheulbeuk” bereits bekannt vorkommen. Das liegt daran, dass das Spiel bereits im März dem normalen Game Pass hinzugefügt wurde. Nun gibt es das Spiel allerdings auch für den PC Game Pass. Wie immer müssen sich jedoch Abonnenten des Xbox Game Pass Ultimate überhaupt keine Sorgen machen, denn sie können jedes Spiel auf egal welcher Konsole spielen.

Bei The Dungeon of Naheulbeuk handelt es sich um ein RPG, welches fast so verrückt ist wie sein Name. Tauche in eine wilde Fantasy-Welt ein und führe dein Team aus tollpatschigen Helden durch ein Abenteuer, in dem nichts so ist, wie es scheint. Das RPG bietet dir dabei interessante Challenges und eine Story, für die es sich lohnt dran zu bleiben. Ebenso ist das Spiel in Teilen extrem witzig und schafft es immer wieder, dich auf verschiedenste Art und Weise zu überraschen.